Мишустин подписал указ о создании на Русском инновационного центра

На Дальнем Востоке появится инновационный научно-технологический центр "Русский". Постановление о его создании подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, центр появится на острове Русском на базе Дальневосточного федерального университета. Он станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и предпринимателей. Это поможет обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка труда, а также привлечение средств для реализации инновационных проектов. Здесь будут создавать цифровые платформы, тестировать передовые разработки, запускать пилотные проекты, а затем выводить их на рынок. Среди основных научных направлений - изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии. Ожидается, что принимать участие в работе "Русского" будут представители науки и бизнеса не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России, а также из-за рубежа.

Строить ИНТЦ будут на бюджетные средства. В собственность нового центра передадут 245 гектаров земли на острове Русском. Здесь появятся научно-производственный блок, образовательные и деловые площадки.