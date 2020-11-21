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21.11.2020 06:03
Рубрика: Общество

В Приморье возобновили движение поездов

Текст: Инесса Доценко

Движение поездов дальнего следования, прерванное циклоном, возобновилось в Приморском крае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ДВЖД.

Также восстановлено движение электричек по всем маршрутам, отменен только внутригородской маршрут на мыс Чуркин во Владивостоке.

Движение по мосту на Русский закрыли из-за падения льда с вант

Между тем все еще отменено более 40 междугородних автобусных рейсов по всему краю.

Напомним, в ночь на четверг на Приморье обрушился ледяной дождь и сильный ветер, затем -снегопад. Это вызвало аварии на коммунальных сетях, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали Владивосток и Артем. Около 150 тысяч человек остаются без света, воды и тепла.

В регионах Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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