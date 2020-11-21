В Приморье возобновили движение поездов

Движение поездов дальнего следования, прерванное циклоном, возобновилось в Приморском крае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ДВЖД.

Также восстановлено движение электричек по всем маршрутам, отменен только внутригородской маршрут на мыс Чуркин во Владивостоке.

Между тем все еще отменено более 40 междугородних автобусных рейсов по всему краю.

Напомним, в ночь на четверг на Приморье обрушился ледяной дождь и сильный ветер, затем -снегопад. Это вызвало аварии на коммунальных сетях, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали Владивосток и Артем. Около 150 тысяч человек остаются без света, воды и тепла.