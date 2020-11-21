Главный репродуктолог Минздрава рассказал, как повысить рождаемость

На 7 процентов за последний год выросло число абортов, по данным Минздрава. Хотя картина по стране мозаична: почти наполовину - на 47 процентов в Башкирии и на 42 процента в Татарстане, реже, чем в 2000 году, сократилось прерывание беременности, на 29 процентов - на Урале. В городах-"миллионниках", наоборот, рост операций по абортам составляет от 8 до 13 процентов.

- Пандемия стала вызовом, - говорит член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Инга Юмашева. - К 2019 году на 30 процентов снизилась практика искусственного прерывания беременности. Это результат профилактики традиционных ценностей, который позволял смягчить проблему сокращения числа населения.

Чтобы в пандемию не дать упасть рождаемости, движение "За жизнь!", куда входят врачи, демографы, парламентарии, религиозные деятели и многодетные родители, предлагает программу "Один миллион детей за пять лет".

- Пять лет роста рождаемости и профилактики абортов - это не миф, - говорит демограф, координатор движения "За жизнь!" Сергей Чесноков. - Это четкая программа действий, представленная федеральному правительству. Один миллион рождений - это медицинская и психологическая помощь 250 тысячам беременных женщин и 175-180 тысячам мужчин, имеющих проблемы с "мужским" здоровьем, это введение пенсий для детей с тремя детьми, это оплата родительского труда, это дистанционное образование для беременных молодых мам. Это выплата государством задолженностей по алиментам женщинам, воспитывающих детей, а по отношению к неплательщиками - фискальное их преследование.

Костяком такой программы ее создатели считают семью с одним ребенком. Опору на нее они мотивируют тем, что решение о рождении второго-третьего ребенка семья, как правило, принимает под воздействием экономических факторов и среды обитания. А среде выживания - современной семье с коэффициентом 2,1 ребенка, тяжелее всего придется в 2032-33 годах, когда, по расчетам Росстата, ожидается самая низкая рождаемость.

- У программы есть шанс преодолеть кризис пандемии и добиться роста рождаемости, - считает член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии Олег Аполихин, - но для этого она должна делать ставку не только на семьи, но и на молодежь, не на развитие технологий, а на моральные ценности. Время локальных или точечных решений прошло.

Олег Аполихин отметил, что репродуктивные технологии помогают в деторождении, но это до 12 процентов мужчин и женщин, желающих иметь детей. При этом 66,7 процентов молодежи не здорова. Для того, чтобы начался рост рождаемости нужен минимальный коэффициент рождаемости 2,2 - 2,3. В России он "плавает" - 1,9- 2,1.

- Общество больно тем, что не хочет или боится рожать, особенно молодежь, - считает Аполихин. - И нам надо работать над тем - как не дать заболеть, а не как лечить. Молодые болеют фастфудом, ранней половой жизнью, жизнью для себя и нежеланием создать семью. Вот если и им программа "Один миллион детей за пять лет" вернет вкус к вечным ценностям - к коду зачатия, то мы сможем стать обществом здоровых, а не хорошо лечимых.