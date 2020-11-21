Разработка мордовских ученых поможет спрогнозировать уровень паводка

Спрогнозировать уровень воды в период весеннего половодья поможет глубокая нейросетевая модель, созданная молодыми учеными Мордовского госуниверситета им. Огарева. Разработка будет апробирована на территории Ненецкого автономного округа, где оценка развития паводка имеет огромное значение.

Как сообщила пресс-служба вуза, отправной точкой для создания нейросетевой модели стал Международный конкурс по решению глобальных социальных задач с помощью AI&Data, проводимый Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Молодые исследователи Мордовского госуниверситета сумели разработать успешное решение для одной из задач и войти в число победителей второго этапа.

Третий этап - реализация проекта. Территория Ненецкого округа, где предстоит апробировать созданную модель, выбрана организаторами конкурса неслучайно. Ряд населенных пунктов здесь почти ежегодно подвергается затоплению при паводках.

Для того чтобы составить прогноз повышения уровня воды, специалистам различных областей необходимо проанализировать огромное количество данных. Но команда молодых ученых из Саранска предлагает использовать современный инновационный подход.

- Те данные, которые традиционно приходится исследовать вручную, мы предлагаем анализировать с помощью нейронных сетей, - пояснил лидер команды, доцент кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления Станислав Ямашкин. - Для этого сейчас существуют все необходимые вычислительные мощности. Создание нового алгоритма на основе глубоких нейронных сетей позволит автоматизировать этот процесс и сделать данные более точными. Далее очень важно все эти данные визуализировать.

Речь идет о том, чтобы не только специалисты, но и все желающие могли видеть территорию, которая будет затоплена. Тематический слой с этими данными ученые Мордовского университета планируют размещать на электронных картах различных геопорталов. Прототип геопортального веб-интерфейса также был предложен исследователями.

В целом же глубокая нейросетевая модель будет реализована в виде комплекса программ. Для их апробации потребуется время. Но уже сейчас молодые ученые вуза возлагают большие надежды на то, что их решение станет одной из важных мер, которая позволит защитить территорию страны от негативных последствий половодья.