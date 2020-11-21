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21.11.2020 09:41
Рубрика: Общество

В Казанском саммите приняли участие ученые из 24 стран мира

Текст: Елена Новоселова
Завершил свою работу Международный лингвистический саммит "Вызовы и тренды мировой лингвистики", проходивший в Казанском федеральном университете (КФУ).

Это один из самых крупных филологических форумов последнего времени, которому не помешали закрытые из-за пандемии границы.

Фото: iStock
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Своим онлайн-форматом он объединил ученых-исследователей из 24 стран мира, в том числе из США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Австрии, Бельгии, Норвегии, Дании, Китая, Израиля, Турции… Россия была представлена учёными из 54 городов. А в его открытии принял участие председатель Совета при Президенте России по русскому языку Владимир Толстой.

Как рассказал "РГ" сопредседатель Саммита, директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, член экспертного совета по филологии и искусствоведению ВАК РФ Радиф Замалетдинов, среди самых перспективных направлений, по которым развивается современная наука, междисциплинарные исследования в области компьютерной, когнитивной и клинической лингвистики. Доклады на эти темы были самыми востребованными среди виртуальных слушателей Саммита.

Прошедший на базе КФУ форум лингвистов стал подготовкой к проведению 21 Международного лингвистического конгресса, который будет проводиться в 2023 году - впервые в России - в Казани.

"В то же время и сам Саммит является крупным международным научным лингвистическим мероприятием, в котором приняли участие более трех тысяч человек со всего мира. На дискуссионных площадках они познакомились с лучшими мировыми научными достижениями в лингвистике, обсудили последние тенденции в данной области, вызовы, которые ставят перед учеными события последних лет", - подчеркнул профессор Замалетдинов.

В течение пяти дней в пленарных сессиях с докладами выступило 21 человек. Это настоящие звезды языкознания со всего мира. Среди них член-корреспондент РАО, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, директор Института языкознания РАН Александр Кибрик, директор Института лингвистических исследований РАН, член-корреспондент РАН Евгений Головко, академик РАН Николай Казанский.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Из иностранцев хочется отметить директора лаборатории дидактики и образовательных технологий Университета штата Аризона Даниэль Макнамару (США), руководителя лаборатории когнитивной неврологии Университета Удине Андреа Марини (Италия), заместителя генерального секретаря Постоянного международного комитета лингвистов Камиля Хаманса (Нидерланды), а также главного редактора журнала Computer-Assisted Language Learning, профессора Джозефа Колпарта (Бельгия).

Кстати, участники Казанского саммита встретились с научными редакторами и других лингвистических журналов мира, входящих в базы данных Scopus и WoS, из США, Великобритании, России, Ирана. Разговор шел о повышении качества и чистоты научных статей, актуализации их проблематики, формировании молодых научных кадров в области лингвистики.

На закрытии Казанского международного лингвистического саммита было принято решение сделать его проведение ежегодным.

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