Врио главы Мордовии наградил победителей Всероссийского конкурса школьников

Врио главы Мордовии Артем Здунов вручил награды двум саранским школьницам, одержавшим победу во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", - Агнессе Куприяновой и Татьяне Баковой.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, церемония чествования проходила накануне в региональном центре выявления и поддержки способных и талантливых детей "Мира", который был создан в прошлом году в рамках нацпроекта "Образование".

Напомним, что конкурс "Большая перемена" был запущен по инициативе президента России. Победителями стали 600 школьников из всех уголков страны. Ученики одиннадцатых классов, победившие в финале, получили по миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся девятых и десятых классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

- Для меня большая честь с вами познакомиться! - сказал Артем Здунов, вручая юным победительницам из Саранска награды от региона. Он отметил, что, как выпускник кадрового резерва президента России понимает, насколько сложным и ответственным был путь к победе.

Ученица одиннадцатого класса гимназии №12 Агнесса Курникова и десятиклассница школы №35 Татьяна Бакова получили из рук Артема Здунова благодарственные письма и сертификаты на 10 000 рублей. Благодарственные письма были вручены также их родителям.

Руководитель региона отметил, что мордовские школьники приняли активное участие в конкурсе: республику представляли 4,5 тысячи ребят.

- 42 полуфиналиста, 5 финалистов - это великолепный результат! - подчеркнул Артем Здунов. - Я считаю, что в республике мы должны уделять больше внимания личностному росту молодежи. Есть определенная проблема, и не только в Мордовии, - уезжают люди из регионов. Поэтому мы ставим перед собой задачу создать все условия для личностного роста: это и рабочие места должны быть, и достойная занятость, и подобные центры развития молодежи.

Артем Здунов пообщался с педагогами центра и осмотрел развивающие площадки: лаборатории искусственного интеллекта и инженерных систем, агробиотехнологии, цифрового производства и дизайна, физических исследований и астрономии, студии литературного и театрального творчества, национальных культур. В "Мире" действует также шахматная зона, лаборатория здорового образа жизни, открытая тренажерная площадка, спортзал, стадион и даже планетарий.