Новости

На Москву надвигается снежный циклон "Сара" 16:26
Дочь Шойгу - единственный кандидат на пост главы Федерации триатлона России 15:58
В Москве простились с Народным художником Сергеем Бархиным 15:55
"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел" 15:43
Оператор "Хранителей" снимет игровой ремейк "Чипа и Дейла" 15:32
За убийство шестилетнего мальчика под Саратовом задержали рецидивиста 15:30
Нового "Хищника" снимет режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг 15:05
Третья часть "Дэдпула" с Рейнольдсом запущена в производство 14:53
Генпрокуратура возбудила дело по факту продажи бюстов Геринга и Муссолини 14:13
Нападающий "Боруссии" Холанд признан лучшим молодым игроком Европы 13:59
В СК назвали геноцидом атаки против мирного населения Донбасса 13:29
Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году 13:22
Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V" 13:03
В Москве убийца 14-летней девочки найден мертвым 12:56
В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну 12:53
В Москве главу филиала ЖКХ Минобороны приговорили к 6,5 годам колонии 12:38
Восемь человек погибли во время минометной атаки в Кабуле 12:32
Глава МЧС РФ проведет переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении 12:03
Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья 11:49
В Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока-2" 11:26
В Москве зарегистрировано 7168 новых случаев COVID-19 11:05
Вторая гуманитарная колонна выехала из Ростовской области в Карабах 10:50
Лавров и Шойгу прибыли в Ереван в составе межведомственной комиссии 10:45
На Урале продлили дистанционку для школьников 10:44
Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
21.11.2020 15:30
Рубрика: Происшествия

За убийство шестилетнего мальчика под Саратовом задержали рецидивиста

Текст: Валентина Зотикова (Саратов)

Мужчина, задержанный накануне по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика в городе Энгельсе ранее был судим.

Об этом сообщил ТАСС по ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяну Загороднюю. Омбудсмен рассказала, что мать погибшего мальчика была лишена родительских прав на некоторых из своих детей. А в день трагедии женщина находилась в роддоме - накануне у нее родился седьмой малыш. При этом из всех ее детей с матерью проживал только убитый мальчик, остальные дети жили с родственниками.

В Москве убийца 14-летней девочки найден мертвым

По информации Следственного комитета по региону, трагедия произошла в пятницу, 20 ноября, в частном доме на улице Рабочих Маевок. Днем 37-летний отчим погибшего ребенка отлучился по делам, оставив шестилетнего пасынка со своим 47-летним приятелем. Около 17 часов мужчина, вернувшись домой, обнаружил ребенка без признаков жизни. Малыш с ножевыми ранениями лежал на полу кухни.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Вынесен приговор убийце следователя Евгении Шишкиной

Подозреваемый задержан полицией, решается вопрос о его аресте.

Губернатор региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Ирине Седовой провести проверку обстоятельств по данному делу и оказать необходимую помощь родственникам погибшего ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Шойгу: Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
В Крыму ответили Санду по поводу статуса полуострова
С 1 января водители смогут сами комплектовать аптечку для авто
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов