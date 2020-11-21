За убийство шестилетнего мальчика под Саратовом задержали рецидивиста

Мужчина, задержанный накануне по подозрению в убийстве шестилетнего мальчика в городе Энгельсе ранее был судим.

Об этом сообщил ТАСС по ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяну Загороднюю. Омбудсмен рассказала, что мать погибшего мальчика была лишена родительских прав на некоторых из своих детей. А в день трагедии женщина находилась в роддоме - накануне у нее родился седьмой малыш. При этом из всех ее детей с матерью проживал только убитый мальчик, остальные дети жили с родственниками.

По информации Следственного комитета по региону, трагедия произошла в пятницу, 20 ноября, в частном доме на улице Рабочих Маевок. Днем 37-летний отчим погибшего ребенка отлучился по делам, оставив шестилетнего пасынка со своим 47-летним приятелем. Около 17 часов мужчина, вернувшись домой, обнаружил ребенка без признаков жизни. Малыш с ножевыми ранениями лежал на полу кухни.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Подозреваемый задержан полицией, решается вопрос о его аресте.

Губернатор региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Ирине Седовой провести проверку обстоятельств по данному делу и оказать необходимую помощь родственникам погибшего ребенка.