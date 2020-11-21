Новости

Вторая гуманитарная колонна выехала из Ростовской области в Карабах 10:50
Лавров прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии 10:45
На Урале продлили дистанционку для школьников 10:44
Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс 10:42
Названо место погребения митрополита Феофана 10:32
Заблокированных на острове Русском вывезут паромом 10:21
Мишустин выделил 42 млн рублей на безопасность жителей Усолья-Сибирского 10:16
Мишустин подписал указ о создании на Русском инновационного центра 10:03
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 09:55
Евродепутат выступил за отмену санкций против России 09:30
Оперштаб: Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Столичный аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов из-за снегопада 08:20
Из-за пожара частично обрушилась крыша льнокомбината в Ивановской области 07:53
Вильфанд объяснил температурные аномалии на азиатской территории РФ 07:37
Иммунолог рассказал об опасности неправильного приема витаминов 06:24
Сделка по Brexit близка к завершению 06:19
В Приморье возобновили движение поездов 06:03
У вершины Эвереста обнаружены пластиковые волокна 05:56
В результате стрельбы в Висконсине ранены восемь человек 05:36
На год закрылся вход на станцию столичного метро "Новослободская" 05:17
Умер седьмой отравившийся антисептиком в Якутии 05:01
Пушков прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах 04:38
Во Владивостоке детей в домах без света и воды накормят бесплатно 03:41
Власти Онтарио введут режим изоляции на 28 дней из-за COVID-19 03:36
Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом 03:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
21.11.2020 10:16
Рубрика: Власть

Мишустин выделил 42 млн рублей на безопасность жителей Усолья-Сибирского

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил Иркутской области более 42,4 миллиона рублей на защиту жителей города Усолье-Сибирское от возможного воздействия вредных веществ.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Мишустин: В России нужна по-настоящему социальная адресная поддержка

На средства федеральной помощи регион должен закупить более 11 тысяч средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в ходе ведущихся работ по устранению загрязнений.

Ранее правительство утвердило план мероприятий по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, куда вошли как меры по ликвидации накопленного экологического ущерба, так и шаги для социально-экономического развития города.

В целом к концу 2024 года в городе будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города.

В регионах Власть Работа власти Общество Экология Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
С 1 января водители смогут сами комплектовать аптечку для авто
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
Пушков прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах
Названы условия для повторного заражения COVID-19
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно