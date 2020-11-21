Мишустин выделил 42 млн рублей на безопасность жителей Усолья-Сибирского

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил Иркутской области более 42,4 миллиона рублей на защиту жителей города Усолье-Сибирское от возможного воздействия вредных веществ.

На средства федеральной помощи регион должен закупить более 11 тысяч средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в ходе ведущихся работ по устранению загрязнений.

Ранее правительство утвердило план мероприятий по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском, куда вошли как меры по ликвидации накопленного экологического ущерба, так и шаги для социально-экономического развития города.

В целом к концу 2024 года в городе будет создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для социально-экономического развития города.