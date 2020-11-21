Названы условия для повторного заражения COVID-19

Есть ситуации, когда от повторного инфицирования коронавирусом не защитят ни антитела, ни прививка, предупредил иммунолог и аллерголог Владимир Болибок, отметив, что при отсутствии проблем с иммунитетом дважды заразиться COVID-19 практически невозможно. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По словам врача, повторно заболеть могут люди, страдающие от онкологии, принимающие иммунодепрессанты, а также те, у кого есть негативно влияющие на иммунную систему заболевания.

Также Владимир Болибок не исключил, что переболевшие COVID-19 могут при контакте с инфицированными стать бессимптомными носителями вируса. При этом сам человек таким образом только укрепит сформировавшийся иммунитет.

Как пояснил иммунолог, организм переболевшего продолжает получать соответствующий сигнал и защищаться, если вирус присутствует в непосредственной близости.