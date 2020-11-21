Пандемия коронавируса может вызвать вспышку заразной болезни

Австралийские исследователи из Института Мердока в Мельбурне заявили о вероятности на фоне распространения COVID-19 возникновения вспышки кори - острого инфекционного вирусного заболевания с высоким уровнем заразности. Материал об этом опубликован в научном журнале The Lancet.

Проблему могут спровоцировать пропущенные в связи с пандемией (и, как следствие, ограничительными мерами) вакцинации детей против кори, считает профессор Ким Малхолланд. По словам эксперта, "ощутить эпидемию кори" можно будет в следующем году.

Отмечается, что этот год является "тихим" по отношению к кори. И, скорее всего, это связано с изоляцией из-за коронавируса.

По данным ВОЗ, более 93 миллионов детей пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации.

"Все эти факторы, вероятно, увеличат смертность от кори, создав условия для возобновления распространения кори в 2021 году", - заключили специалисты.