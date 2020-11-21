Ирина и Ксения Алферовы выступили на кинофестивале "Литература и кино"

В Гатчине Ленинградской области в эти дни проходит XXVI российский кинофестиваль "Литература и кино".

Народная артистка РФ Ирина Алферова, любимая актриса миллионов зрителей, получила премию губернатора Ленинградской области - за особый вклад в развитие российского кинематографа. А потом был творческий вечер актрисы. Как она сразу сказала, это будет не монолог о себе, а разговор о профессии, о тех людях, с которыми встретилась в жизни. "Я счастливый человек, мне повезло - работала с гениями, которые очень серьезно относились к своей профессии. Олег Даль, Евгений Евстигнеев, Вячеслав Тихонов... Потрясающие партнеры Александр Абдулов, Альберт Филозов..."

Фильмов с участием Ирины Алферовой немало, но одни показывают часто, а другие где-то затерялись. Артистка рассказала о любимых картинах, в которых снималась: "Хождение по мукам", "С любимыми не расставайтесь", "Незваный друг", "Ночные забавы", "Ермак", "Звезда шерифа", "Любовные истории", "Капкан"...Актриса снималась и в Венгрии, Югославии, Франции, Польше… Рассказала о работе в легендарном "Ленкоме".

- Я очень люблю театр "Школа современной пьесы", много лет уже там. Недавно у меня состоялась премьера - "Толстого нет". Это несколько дней из жизни семьи Льва Николаевича Толстого. У меня замечательная роль жены Толстого Софьи Андреевны, трагические женские монологи… Пьеса потрясающая, написала ее Ольга Погодина-Кузмина. Поставил очень интересный молодой режиссер Александр Созонов. Приходите в театр!

Ирина Алферова получает приз губернатора Ленинградской области. Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино"

У Ксении Алферовой, дочери Ирины Алферовой, есть проект "Литературные посиделки", посвященный любимым поэтам, писателям, его она представила и в Гатчине. Из-за эпидемиологической обстановки, соблюдений требований Роспотребнадзора обычных зрителей в зале нет. Многое теперь в онлайне…

- Мы осваиваем новые горизонты интернета, - заметил Егор Бероев (он помогает в программе супруге).

- Однажды я вдруг поняла, что на ходу встречаюсь с друзьями, не успеваю читать книги, которые хотелось прочесть, стопка растет и растет , а я на ночь читаю ленту Facebook...От этого и родились "Посиделки" - хочется неспешно рассказать о тех, кого люблю, поделиться тем, что меня волнует. Чтобы люди остановились ненадолго, выключили телефоны, отдохнули от суеты…

Вечер в Гатчине был посвящен поэтам Серебряного века - Анне Ахматовой и Николаю Гумилеву, их истории любви.