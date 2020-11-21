Ирина и Ксения Алферовы выступили на кинофестивале "Литература и кино"

Новости

Нового "Хищника" снимет режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг 15:05
Третья часть "Дэдпула" с Рейнольдсом запущена в производство 14:53
Генпрокуратура возбудила дело по факту продажи бюстов Геринга и Муссолини 14:13
Нападающий "Боруссии" Холанд признан лучшим молодым игроком Европы 13:59
В СК назвали геноцидом атаки против мирного населения Донбасса 13:29
Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году 13:22
Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V" 13:03
В Москве убийца 14-летней девочки найден мертвым 12:56
В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну 12:53
В Москве главу филиала ЖКХ Минобороны приговорили к 6,5 годам колонии 12:38
Восемь человек погибли во время минометной атаки в Кабуле 12:32
Глава МЧС РФ проведет переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении 12:03
Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья 11:49
В Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока-2" 11:26
В Москве зарегистрировано 7168 новых случаев COVID-19 11:05
Вторая гуманитарная колонна выехала из Ростовской области в Карабах 10:50
Лавров и Шойгу прибыли в Ереван в составе межведомственной комиссии 10:45
На Урале продлили дистанционку для школьников 10:44
Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс 10:42
Названо место погребения митрополита Феофана 10:32
Заблокированных на острове Русском вывезут паромом 10:21
Мишустин выделил 42 млн рублей на безопасность жителей Усолья-Сибирского 10:16
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 09:55
Евродепутат выступил за отмену санкций против России 09:30
Оперштаб: Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
21.11.2020 14:37
Рубрика: Культура

Ирина и Ксения Алферовы выступили на кинофестивале "Литература и кино"

Текст: Светлана Мазурова
В Гатчине Ленинградской области в эти дни проходит XXVI российский кинофестиваль "Литература и кино".
Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино" Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино"
Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино"

Народная артистка РФ Ирина Алферова, любимая актриса миллионов зрителей, получила премию губернатора Ленинградской области - за особый вклад в развитие российского кинематографа. А потом был творческий вечер актрисы. Как она сразу сказала, это будет не монолог о себе, а разговор о профессии, о тех людях, с которыми встретилась в жизни. "Я счастливый человек, мне повезло - работала с гениями, которые очень серьезно относились к своей профессии. Олег Даль, Евгений Евстигнеев, Вячеслав Тихонов... Потрясающие партнеры Александр Абдулов, Альберт Филозов..."

Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино"
В Гатчине начался кинофестиваль "Литература и кино"

Фильмов с участием Ирины Алферовой немало, но одни показывают часто, а другие где-то затерялись. Артистка рассказала о любимых картинах, в которых снималась: "Хождение по мукам", "С любимыми не расставайтесь", "Незваный друг", "Ночные забавы", "Ермак", "Звезда шерифа", "Любовные истории", "Капкан"...Актриса снималась и в Венгрии, Югославии, Франции, Польше… Рассказала о работе в легендарном "Ленкоме".

- Я очень люблю театр "Школа современной пьесы", много лет уже там. Недавно у меня состоялась премьера - "Толстого нет". Это несколько дней из жизни семьи Льва Николаевича Толстого. У меня замечательная роль жены Толстого Софьи Андреевны, трагические женские монологи… Пьеса потрясающая, написала ее Ольга Погодина-Кузмина. Поставил очень интересный молодой режиссер Александр Созонов. Приходите в театр!

Ирина Алферова получает приз губернатора Ленинградской области. Фото: Пресс-служба Российского кинофестиваля "Литература и кино"

У Ксении Алферовой, дочери Ирины Алферовой, есть проект "Литературные посиделки", посвященный любимым поэтам, писателям, его она представила и в Гатчине. Из-за эпидемиологической обстановки, соблюдений требований Роспотребнадзора обычных зрителей в зале нет. Многое теперь в онлайне…

- Мы осваиваем новые горизонты интернета, - заметил Егор Бероев (он помогает в программе супруге).

- Однажды я вдруг поняла, что на ходу встречаюсь с друзьями, не успеваю читать книги, которые хотелось прочесть, стопка растет и растет , а я на ночь читаю ленту Facebook...От этого и родились "Посиделки" - хочется неспешно рассказать о тех, кого люблю, поделиться тем, что меня волнует. Чтобы люди остановились ненадолго, выключили телефоны, отдохнули от суеты…

Вечер в Гатчине был посвящен поэтам Серебряного века - Анне Ахматовой и Николаю Гумилеву, их истории любви.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Шойгу: Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
В Крыму ответили Санду по поводу статуса полуострова
С 1 января водители смогут сами комплектовать аптечку для авто
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
Самые интересные книжные новинки ноября
Где искать фильмы для своих родителей