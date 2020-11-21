В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну

На международном форуме "Уроки Нюрнберга", проходящем в Москве, Россия призвала к "Нюрнбергу-2" над всеми, кто причастен к убийствам мирных советских людей в годы Великой Отечественной войны.

"Причастные к геноциду и убийствам гражданского населения в ходе Великой Отечественной войны 1941-945 годов должны быть осуждены, а в случае смерти, их имена и преступления должны быть переданы огласке", - заявил заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров.

Федоров, ссылаясь на итоги раскопок Поискового движения России в Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской областях, в Краснодарском крае и в Крыму, заметил, что сегодня возбуждаются уголовные дела по фактам обнаружения новых массовых захоронений мирных жителей, убитых и замученных в годы Великой Отечественной войны.

В первую очередь речь идет о местах массовых казней и расстрелов - в селе Жестяная Горка Новгородской области, где, по разным данным, были замучены и убиты до 2600 стариков, женщин и детей. Так же возбуждается уголовное дело об убийстве более 200 детей-инвалидов под городом Ейск Краснодарского края, и о расстрелах и казнях 318 мирных граждан села Хацунь Брянской области.

"По нескольким десяткам эпизодов устанавливаются обстоятельства расправ над мирным населением и лица, причастные к ним, в том числе проживающие в настоящее время за рубежом", - добавил Федоров.

Как он сообщил Федоров, подозреваемые в совершении преступлений проживают в Канаде, США, Латвии и Литве, а так же похоронены в этих странах и в Эстонии.