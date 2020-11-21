Два автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму

Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе Севастополь - Ялта утром в субботу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины по Республике Крым.

Авария произошла около 10 часов утра на 17 километре автодороги. Согласно предварительной информации, ВАЗ-2106 двигался в сторону Ялты, когда машины выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой Audi. В результате аварии обе машины загорелись. Водитель вазовской шестерки погиб на месте ДТП, водитель Audi доставлен в больницу.

По данным ГИБДД, в октябре на территории республики произошло 160 дорожных происшествий в которых погиб 21 человек. 204 человека получили ранения. В большинстве районов Крыма за второй месяц осени отмечено снижение количества ДТП. В этот период рост ДТП произошел только в Бахчисарайском, Сакском, Ленинском районах и в Симферополе. В Черноморском районе и Алуште дорожная обстановка не изменилась.