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21.11.2020 15:55
Рубрика: Спорт

"Краснодар" обыграл "Тамбов" в матче 15-го тура РПЛ

Текст: Александр Ершов
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В субботу днем в матче 15-го тура чемпионата страны по футболу с "Краснодар" дома обыграл "Тамбов" - 1:0 (1:0). Победный гол на счету Кабелла. Это первая победа южан после трех подряд поражений в РПЛ, позволившая им набрать 21 очком и догнать находящиеся пока на восьмом-девятом местах "Локомотив" и "Рубин".

Сегодняшние соперники открывали после перерыва на поединки сборных заключительный тур первого круга российской Премьер-лиги. И оба подошли к нему, если выразиться совсем уж дипломатично, в неважном настроении.

Но если в отношении кубанцев речь идет исключительно об их  турнирной ситуации (измученные травмами "быки" проиграли пять последних встреч в РПЛ и Лиге чемпионов и находятся сейчас с 18-ю очами лишь на десятом месте), то у "волков" (12 баллов и 14-я позиция) дела плохи еще и в плане финансов. Причем уже пошли даже разговоры о том, что "Тамбов" из-за долгов по зарплате футболистам рискует даже не доиграть чемпионат.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Впрочем, чуть ли не впервые за многие последние месяцы выздоровели почти все игроки "Краснодара" (в запасе появился даже форвард Ари, еще ни разу не выходивший на поле в нынешнем сезоне). Хотя в заявке отсутствовал голкипер Сафонов, который в составе сборной страны сдал подозрительный тест на коронавирус. И по-прежнему никак не залечит болячки Вандерсон.

Хозяева в дебюте начали проводить привычные по еще недавним временам фирменные комбинации с использованием множества передач. На 17-й минуте одна из них получилась результативной: Кабелла из середины штрафной пробил мимо Рыжикова - 1:0, забив свой пятый мяч в сезоне. Зато вскоре голкипер гостей совершил фантастическое спасение, переведя на угловой удар Сулейманова метров с восьми.

Впрочем, в промежутке между этими событиями забил и "Тамбов" - сразу после розыгрыша с центра поля Костюков перекинул мяч через Сорокина и с линии штрафной послал мяч в сетку кубанских ворот. Судья Сергей Лапочкин сначала гол засчитал, однако после подсказки ассистентов по VAR (изучение спорного эпизода, в результате которого у одного из футболистов гостей был зафиксирован офсайд) взятие ворот отменил.

Заметим, игра проходит на удивление в очень жесткой борьбе: тамбовчане стараются ни в чем "быкам" не уступать, навязав им весьма упорное сопротивление. В результате, только в первой половине по три футболиста каждой команды получили по три предупреждения. А почти сразу после перерыва защитники соперников (краснодарец Сорокин и тамбовчанин Ароян) удостоились еще по одному "горчичнику" и были удалены с поля.

Хотя южане по-прежнему владели инициативой, забить второй мяч, который бы решил исход встречи, им никак не удавалось. А на 82-й минуте снова гостей снова спас Рыжиков, блестяще отразивший выстрел с убойной позиции Ионова.

И все-таки "Краснодару" удалось довести встречу до победы и прервать свою "черную" серию.

Но уже в будущий вторник, 24 ноября", "быков" ждет гораздо более внушительный оппонент: в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" примет на своей арене испанскую "Севилью".

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