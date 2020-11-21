"Краснодар" обыграл "Тамбов" в матче 15-го тура РПЛ

В субботу днем в матче 15-го тура чемпионата страны по футболу с "Краснодар" дома обыграл "Тамбов" - 1:0 (1:0). Победный гол на счету Кабелла. Это первая победа южан после трех подряд поражений в РПЛ, позволившая им набрать 21 очком и догнать находящиеся пока на восьмом-девятом местах "Локомотив" и "Рубин".

Сегодняшние соперники открывали после перерыва на поединки сборных заключительный тур первого круга российской Премьер-лиги. И оба подошли к нему, если выразиться совсем уж дипломатично, в неважном настроении.

Но если в отношении кубанцев речь идет исключительно об их турнирной ситуации (измученные травмами "быки" проиграли пять последних встреч в РПЛ и Лиге чемпионов и находятся сейчас с 18-ю очами лишь на десятом месте), то у "волков" (12 баллов и 14-я позиция) дела плохи еще и в плане финансов. Причем уже пошли даже разговоры о том, что "Тамбов" из-за долгов по зарплате футболистам рискует даже не доиграть чемпионат.

Впрочем, чуть ли не впервые за многие последние месяцы выздоровели почти все игроки "Краснодара" (в запасе появился даже форвард Ари, еще ни разу не выходивший на поле в нынешнем сезоне). Хотя в заявке отсутствовал голкипер Сафонов, который в составе сборной страны сдал подозрительный тест на коронавирус. И по-прежнему никак не залечит болячки Вандерсон.

Хозяева в дебюте начали проводить привычные по еще недавним временам фирменные комбинации с использованием множества передач. На 17-й минуте одна из них получилась результативной: Кабелла из середины штрафной пробил мимо Рыжикова - 1:0, забив свой пятый мяч в сезоне. Зато вскоре голкипер гостей совершил фантастическое спасение, переведя на угловой удар Сулейманова метров с восьми.

Впрочем, в промежутке между этими событиями забил и "Тамбов" - сразу после розыгрыша с центра поля Костюков перекинул мяч через Сорокина и с линии штрафной послал мяч в сетку кубанских ворот. Судья Сергей Лапочкин сначала гол засчитал, однако после подсказки ассистентов по VAR (изучение спорного эпизода, в результате которого у одного из футболистов гостей был зафиксирован офсайд) взятие ворот отменил.

Заметим, игра проходит на удивление в очень жесткой борьбе: тамбовчане стараются ни в чем "быкам" не уступать, навязав им весьма упорное сопротивление. В результате, только в первой половине по три футболиста каждой команды получили по три предупреждения. А почти сразу после перерыва защитники соперников (краснодарец Сорокин и тамбовчанин Ароян) удостоились еще по одному "горчичнику" и были удалены с поля.

Хотя южане по-прежнему владели инициативой, забить второй мяч, который бы решил исход встречи, им никак не удавалось. А на 82-й минуте снова гостей снова спас Рыжиков, блестяще отразивший выстрел с убойной позиции Ионова.

И все-таки "Краснодару" удалось довести встречу до победы и прервать свою "черную" серию.

Но уже в будущий вторник, 24 ноября", "быков" ждет гораздо более внушительный оппонент: в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" примет на своей арене испанскую "Севилью".