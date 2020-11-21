СК сообщил о задержании четырех подозреваемых из колонии в Калмыкии

В Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу расследуется уголовное дело по очень резонансной статье - о создании террористического сообщества и участие в нем. На сегодня в деле 22 фигуранта.

21 ноября стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержаны еще 4 человека из тех, кто отбывал наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Как подчеркнули в ведомстве, двоих из этих граждан задержали буквально на пороге колонии, при их освобождении после отбытия наказания.

В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК сообщают, что следователями СК по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД на территории Кабардино-Балкарской Республики, Дагестана и Калмыкии проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.

Напомним, по версии следствия, в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов отбывал наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 Калмыкии. Заключенный создал в колонии террористическое сообщество. В состав банды с 2013 года по настоящее время вошло более 100 осужденных.

После освобождения в 2015 году Гасанов вернулся в Дагестан и там объявил себя амиром, то есть руководителем одного из незаконных вооруженных формирований, действовавшего в республике. 31 марта 2015 года он был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В СК напомнили, что в ходе обыска на территории колонии в одном из его помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Исламское государство".

В настоящее время следствием устанавливается роль и действия, совершенные задержанными. По делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 44 человека.

В июле и октябре 2020 года в Южный окружной военный суд для рассмотрения направлены уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении участников террористического сообщества Михаила Жигунова и Саида Сулейманова.