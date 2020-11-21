В Краснодаре начали проверку после драки подростков с сотрудниками ДПС

В Краснодаре правоохранители проверят причину драки между сотрудниками ДПС и несовершеннолетними. Об этом в субботу сообщили "РГ" ГУ МВД России по краю.

Судя по видеозаписям, опубликованном в социальных сетях очевидцами, инцидент произошел вечером 20 ноября на улице Красных Партизан. На кадрах видно, как правоохранители повалили на асфальт одного из подростков. Еще с одним схватились инспекторы ГИБДД.

Сейчас в полиции проводят проверку случившегося. Там отметили, что участникам драки 15 и 17 лет. Они уже стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних городского УМВД.

После разбирательства информацию об инциденте передадут в следственное управление СК, где примут процессуальное решение.