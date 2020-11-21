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21.11.2020 10:53
Рубрика: Экономика

В Крыму начали высаживать "лавандовый пояс"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму началась реализация проекта "Лавандовый пояс" в рамках которого в республике посадки эфироносов будут увеличены почти до 5 тысяч гектаров. Помимо этого проект имеет эстетическую составляющую. Поля лаванды вдоль дорог станут украшением полуострова и будут радовать глаз. Об этом рассказал вице-премьер правительства Крыма, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

В селе Яркое Джанкойского района Крыма в ноябре будут высажены 17 тысяч саженцев лаванды.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымскую трассу "Таврида" украсит "лавандовый пояс"

- Сегодня в селе Яркое в парковой зоне местные жители начали высадку лаванды в рамках реализации проекта "Лавандовый пояс", - рассказал Андрей Рюмшин. - Саженцы предоставила Научно-производственная эфиромасличная ассоциация Крыма. Цель проекта - возродить лавандовые поля.

Реализация проекта стала возможна благодаря господдержке отрасли эфироносов. В этом году хозяйства специализирующиеся на выращивании лаванды, шалфея, розы и других подобных культур впервые получили 25 миллионов рублей.

- Благодаря республиканским средствам, к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4 000 гектаров - лаванды узколистной, - сообщил Рюмшин.

Сегодня в Крыму самая большая плантация лаванды на площади 450 гектаров находится в Бахчисарайском районе. Благодаря своему расположению в живописном месте у подножия крымских гор плантации лаванды в последние годы стали настоящим местом паломничества туристов и местных жителей. Для всех желающих вход на поля свободный при условии, что гости не вредят растениям и не оставляют после себя мусор.

В период цветения лаванды, когда поля окрашиваются в лиловый цвет, по словам руководителя агрофирмы "Тургеневская", ее плантацию площадью 120 гектаров за один день посещали до 10 тысяч человек. Гости устраивали фотосессии на фоне живописных ландшафтов, располагались на пикники у обочины поля, проводили на природе целый день. Можно сказать, что с момента возрождения эфироносной отрасли на полуострове уже сложилось отдельное направление - лавандовый туризм. По оценкам специалистов, во Франции лавандовый туризм ежегодно приносит около 1,7 миллиарда евро, которые становятся дополнительной инвестицией в отрасль эфироносов.

Проект "Лавандовый пояс" должен не только многократно увеличить производство ароматных растений на полуострове, но и украсить его главные автомобильные магистрали, в том числе федеральную трассу "Таврида", которая в этом году будет сдана в эксплуатацию.

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