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21.11.2020 13:30
Рубрика: Власть

В Крыму ответили Санду по поводу статуса полуострова

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Государственного совета РК Юрий Гемпель прокомментировал недавнее заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду относительно украинской принадлежности полуострова.

Крымский депутат отметил противоречивость оценок политической ситуации в высказываниях Санду. Юрий Гемпель считает, что новому главе молдавского государства следует больше уделять внимания урегулированию в Приднестровье.

Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья

- При нынешнем подходе Тирасполь для Молдавии может быть потерян полностью, - сказал Юрий Гемпель. - Крым же свою судьбу навеки связал с Россией, и это не оговаривается.

Ранее новоизбранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым украинской территорией, отметив при этом, что не все жители ее страны придерживаются такого же мнения. Вместе с тем Санду высказалась за вывод российских миротворцев из Приднестровья, назвав это условием для урегулирования конфликта. Санду также подчеркнула, что не рассматривает вариант федерализации Молдавии.

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