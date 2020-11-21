В Крыму ответили Санду по поводу статуса полуострова

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Государственного совета РК Юрий Гемпель прокомментировал недавнее заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду относительно украинской принадлежности полуострова.

Крымский депутат отметил противоречивость оценок политической ситуации в высказываниях Санду. Юрий Гемпель считает, что новому главе молдавского государства следует больше уделять внимания урегулированию в Приднестровье.

- При нынешнем подходе Тирасполь для Молдавии может быть потерян полностью, - сказал Юрий Гемпель. - Крым же свою судьбу навеки связал с Россией, и это не оговаривается.

Ранее новоизбранный президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым украинской территорией, отметив при этом, что не все жители ее страны придерживаются такого же мнения. Вместе с тем Санду высказалась за вывод российских миротворцев из Приднестровья, назвав это условием для урегулирования конфликта. Санду также подчеркнула, что не рассматривает вариант федерализации Молдавии.