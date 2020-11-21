Вторая гуманитарная колонна выехала из Ростовской области в Карабах

Специальная колонна с гуманитарным грузом сегодня утром выехала из баз МЧС из Ростовской области в сторону Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС.

За сутки машины должны пройти 630 километров, сегодня вечером они уже будут на территории наших северокавказских республик, а на следующий день доберутся до Степанакерта.

Первая колонна, которая отправилась накануне, должна доехать до пункта назначения к полудню 21 ноября. Как сообщили в МЧС, она везет строительные материалы для восстановления разрушенных домов и объектов социальной инфраструктуры.﻿ Всего задействовано 35 грузовиков, их сопровождает 40 сотрудников ведомства.

Вообще же российские специалисты работают там с 16 ноября. Их первостепенная задача - оценить ущерб в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране. По последним данным, они уже проинспектировали порядка 45 населенных пунктов.