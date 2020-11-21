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21.11.2020 10:44
Рубрика: Общество

На Урале продлили дистанционку для школьников

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)

На Среднем Урале продлен режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

- Режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями продлен этим документов до 7 декабря, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Дистанционное обучение для школьников 6-10 классов в учебных заведениях всех форм собственности пролонгировано до 28 ноября. Ученики 1-5 и 11 классов продолжат учиться в очном формате.

Фото: iStock
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Также в указе оговорено, что оснащение такси защитными экранами - норма, носящая рекомендательный характер. Тем не менее, для профилактики распространения вируса и для сохранения жизни и здоровья водителей и пассажиров такие перегородки необходимы.

Указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Аналогичные меры приняты в Тюменской области. В школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и Тюменского района для учащихся 6-11 классов режим дистанционного обучения продлен до 6 декабря. В других муниципалитетах региона учреждения образования с 23 ноября будут работать в обычном режиме.

Как пояснили в правительстве региона, в сельской среде процент заболевших гораздо ниже, поэтому там школы возвращаются к обычному режиму работы.

При этом, выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном обучении школьникам из малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, будет продолжена.

Кроме того, в регионе до 6 декабря продлен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях, отметили в правительстве региона.

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