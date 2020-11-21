В Екатеринбурге открылась выставка "Русская Голгофа. 1917-1921"

Гонения на веру в XX веке - неисчерпаемая по значимости, нравственным смыслам и духовному героизму тема. Открытая на этой неделе в Екатеринбурге выставка "Русская Голгофа. 1917-1921" была подготовлена Музеем святости и исповедничества на Урале в XX веке, который действует при приходе святых Кирилла и Мефодия в Екатеринбургской епархии. Сотрудники этого необычного музея собрали интересный региональный материал. Среди экспонатов выставки - архивные документы, посвященные репрессированным уральцам, старинные церковные книги, дореволюционные календари, наглядные пособия для приходских школ, предметы церковной утвари и облачения.

Отдельное место в экспозиции занимают открытки и иллюстрации, заменявшие православным иконы в годы гонений.

- В ситуации, когда не было возможности свидетельствовать, говорить, печатать книги, и распространять их, нашелся хитрый способ, - рассказывает сотрудник Музея святости и исповедничества Оксана Иванова.

Иконы православным стали заменять иллюстрации и открытки.

В музеях легально висели западно-европейские картины на христианские сюжеты. Репродукции с этих картин наклеивали на какую-то основу и распространяли, поясняет Оксана Иванова. Огромный мир христианской культуры так протягивал руку гонимым в советской России верующим.

В экспозиции открывшейся уральской церковной выставки представлена также просветительская работа Церкви.

- Духовенство играло большую роль в народном просвещении, - рассказывает Оксана Иванова. - В народных церковных школах дети учились грамоте вместе с родителями.

В экспозиции представлены старинные часы, шахматы, в которые играли в Екатеринбурге в начале XX века, пеналы, книги с иллюстрациями.

В экскурсиях по выставке на примере этих экспонатов организаторы показывают и рассказывают, насколько сильно Церковь влияла на общество даже в годы гонений.

- Даже в период гонений влияние Церкви на общественную жизнь, было достаточно велико, - говорит руководитель Музея святости и исповедничества на Урале в ХХ веке иеромонах Аркадий (Логинов).- И наша задача на выставке - не чьи-то зверства показывать, а свидетельствовать о вере людей, их верности церкви и любви к Богу мучеников и исповедников за веру.

Выставка в Екатеринбурге это первая часть большой общецерковной общероссийской экспозиции, посвященной истории гонений на веру в ХХ веке. Большой всероссийский выставочный проект - мемориальный музей подвига и исповедничества в XX веке "Русская Голгофа" реализуется приходом храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове на средства гранта Фонда президентских грантов.

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