В ХМАО трое мужчин погибли при пожаре на птицеферме

Новости

Генпрокуратура возбудила дело по факту продажи бюстов Геринга и Муссолини 14:13
Нападающий "Боруссии" Холанд признан лучшим молодым игроком Европы 13:59
В СК назвали геноцидом атаки против мирного населения Донбасса 13:29
Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году 13:22
Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V" 13:03
В Москве убийца 14-летней девочки найден мертвым 12:56
В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну 12:53
В Москве главу филиала ЖКХ Минобороны приговорили к 6,5 годам колонии 12:38
Восемь человек погибли во время минометной атаки в Кабуле 12:32
Глава МЧС РФ проведет переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении 12:03
Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья 11:49
В Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока-2" 11:26
В Москве зарегистрировано 7168 новых случаев COVID-19 11:05
Вторая гуманитарная колонна выехала из Ростовской области в Карабах 10:50
Лавров и Шойгу прибыли в Ереван в составе межведомственной комиссии 10:45
На Урале продлили дистанционку для школьников 10:44
Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс 10:42
Названо место погребения митрополита Феофана 10:32
Заблокированных на острове Русском вывезут паромом 10:21
Мишустин выделил 42 млн рублей на безопасность жителей Усолья-Сибирского 10:16
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 09:55
Евродепутат выступил за отмену санкций против России 09:30
Оперштаб: Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Столичный аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов из-за снегопада 08:20
Из-за пожара частично обрушилась крыша льнокомбината в Ивановской области 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
21.11.2020 14:04
Рубрика: Происшествия

В ХМАО трое мужчин погибли при пожаре на птицеферме

Текст: Михаил Пинкус (ХМАО)

В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин при пожаре в поселке Сингапай. Личности погибших устанавливаются, сообщили в субботу в следственном управлении СК региона.

В Челябинской области насмерть отравилась газом семья с двумя детьми

- Сегодня около часа ночи произошло возгорание одноэтажного строения на территории частного фермерского хозяйства в поселке Сингапай Нефтеюганского района, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Установлено, что строение было оборудовано под жилье, в котором проживали работники хозяйства. В момент возгорания в нем находилось не менее шести человек, трое из которых смогли выбраться самостоятельно, получив незначительные травмы. Тела еще троих мужчин обнаружены в ходе тушения.

Действия неустановленных пока виновников пожара квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Шойгу: Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
В Крыму ответили Санду по поводу статуса полуострова
С 1 января водители смогут сами комплектовать аптечку для авто
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов