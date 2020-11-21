В ХМАО трое мужчин погибли при пожаре на птицеферме

В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин при пожаре в поселке Сингапай. Личности погибших устанавливаются, сообщили в субботу в следственном управлении СК региона.

- Сегодня около часа ночи произошло возгорание одноэтажного строения на территории частного фермерского хозяйства в поселке Сингапай Нефтеюганского района, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Установлено, что строение было оборудовано под жилье, в котором проживали работники хозяйства. В момент возгорания в нем находилось не менее шести человек, трое из которых смогли выбраться самостоятельно, получив незначительные травмы. Тела еще троих мужчин обнаружены в ходе тушения.

Действия неустановленных пока виновников пожара квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.