В Кургане после пьяной ссоры мужчину выбросили в окно

В Кургане двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве собутыльника, которого они, предварительно избив, выбросили из окна квартиры. Решается вопрос об избрании стражу, сообщили в региональном управлении СК.

- Вечером 18 ноября потерпевший вместе с обвиняемыми находились в квартире, расположенной в одном из домов по улице Сухэ-Батора в Кургане, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В ходе ссоры на почве употребления спиртного 27-летний и 38-летний мужчины жестоко избили своего 55-летнего знакомого, после чего выбросили его из окна квартиры со второго этажа. Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений. Его тело впоследствии обнаружили местные жители.

Действия задержанных квалифицированы по статье об умышленном убийстве группой лиц, предусматривающей наказание на срок от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, отметили в СК.