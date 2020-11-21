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21.11.2020 16:15
Рубрика: Власть

Россия ввела ответные санкции против Великобритании

Текст: Александр Саможнев
Россия в ответ на санкции Великобритании по "делу Магнитского" запретила въезд 25 британским представителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам дипломата, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, в июле британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели санкции против ряда российских чиновников. При этом по всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, российская сторона не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения. Однако в Лондоне предпочитают этого не замечать.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных и определять им наказание", - подчеркнула Захарова. Это нельзя назвать иначе, как попыткой Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия.

В ответ на эти "недружественные действия" и на основе принципа взаимности Россия ввела персональные санкции в отношении 25 британцев, заключила официальный представитель МИД РФ.

Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании в 2018 году. Однако применить его Лондон смог только после выхода из Евросоюза. В черный список попали 25 россиян.

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