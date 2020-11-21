Россия ввела ответные санкции против Великобритании

По словам дипломата, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, в июле британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели санкции против ряда российских чиновников. При этом по всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, российская сторона не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения. Однако в Лондоне предпочитают этого не замечать.

"Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных и определять им наказание", - подчеркнула Захарова. Это нельзя назвать иначе, как попыткой Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия.

В ответ на эти "недружественные действия" и на основе принципа взаимности Россия ввела персональные санкции в отношении 25 британцев, заключила официальный представитель МИД РФ.

Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании в 2018 году. Однако применить его Лондон смог только после выхода из Евросоюза. В черный список попали 25 россиян.