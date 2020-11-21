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21.11.2020 19:00
Рубрика: Власть

Россиянам предложат новые цифровые сервисы

Текст: Елена Манукиян
Россиянам предложат новые цифровые сервисы, помогающие блокировать телефонных мошенников и получать результаты анализов на COVID-19 в режиме реального времени. Новые разработки в субботу прошли аттестацию на этапе защиты проектов цифровой трансформации в правительстве, сообщается на сайте кабмина.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, под руководством которого проходила аттестация, важно понимать положительный эффект от реализации каждого проекта, а именно - что получат люди. "Сегодня мы убедились, что многие из них нужно продвигать дальше до логического конца", - сказал он.

Фото: iStock
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Вице-премьер обратил внимание на актуальность заявленных тем.

Так, например, возможность моментального получения результатов анализа COVID-19 через приложение "Стопкоронавирус" или в личном кабинете на портале госуслуг позволит своевременно выявлять заболевание и начинать лечение. Кроме того, в этой услуге заинтересованы организации, работающие в сфере массовых мероприятий, службы санитарно-карантинного контроля на границе. А проект "цифровой ответ мошенничеству" предусматривает создание мобильного приложения, позволяющего блокировать входящие звонки, SMS и MMS с подозрительных телефонных номеров.

С точки зрения удобства для граждан также был отмечен сервис по оперативному погашению любых видов задолженностей в рамках исполнительного производства. С помощью него можно отправить запрос судебным приставам, получить точную информацию по задолженности в течение нескольких минут и оплатить в режиме онлайн. Это актуально, к примеру, для пассажиров перед вылетом.

По итогам аттестации Чернышенко поручил министрам и руководителям ведомств подключиться и дать конкретные поручения по реализации лучших практик.

Отмечается, что до 1 декабря 2020 года руководители цифровой трансформации должны быть определены в каждом регионе страны.

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