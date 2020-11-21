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21.11.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

С 1 января автолюбители смогут сами комплектовать аптечку для авто

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Водители больше не обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, с первого января 2021 года они будут комплектовать их сами, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Одновременно со следующего года вступают в силу новые требования к их содержимому. Согласно документу, в аптечке должны находится две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты шириной 5 и 7 см четыре и три штуки соответственно, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы. Все медизделия могут быть в составе комплекта до истечения своего срока годности.

"Уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Однако в ведомстве подчеркнули, что до 2024 года также разрешается пользоваться готовыми аптечками, которые были укомплектованы до конца 2020 года.