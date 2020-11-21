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21.11.2020 04:32
Рубрика: В мире

С 6 миллионами зараженных Бразилия вышла на порог "нового цикла" COVID-19

Текст: Иван Карташов ( Бразилиа)
Бразилия преодолела порог в шесть миллионов заболевших COVID-19. За минувшие сутки, по данным местного Минздрава, здесь выявлено 38 тысяч 397 новых случаев заражения коронавирусом.
Пассажиры едут в общественном автобусе в Рио-де-Жанейро. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes Пассажиры едут в общественном автобусе в Рио-де-Жанейро. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Пассажиры едут в общественном автобусе в Рио-де-Жанейро. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Специалисты начали осторожно говорить о тенденции роста заболеваемости, избегая понятия "вторая волна". На фоне роста заражений в Бразилии фиксируют увеличение смертности от COVID-19. За минувшие сутки его жертвами стали 552 человека. Общее число погибших от пандемии в стране, по данным на 20 ноября, составляет 168,6 тысяч человек.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По оценкам консорциума основных бразильских СМИ, ведущих параллельную статистику, средние показатели смертности от коронавируса в стране за прошедшие две недели увеличились на 60 процентов. В то время как средняя заболеваемость COVID-19 выросла на 74 процента за тот же период.

Растет и спрос на тестирование на коронавирус. Бразильская ассоциация диагностической медицины, объединяющая в себе все крупнейшие сети лабораторий в стране, говорит о 30-процентном росте количества сданных анализов в первые две недели ноября по сравнению со второй половиной октября. Лидерами роста стали главные экономические центры страны: Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

В целом ряде регионов страны растет количество случаев госпитализации с COVID-19. В штате Сан-Паулу, на который приходится пятая часть всех переболевших коронавирусом, этот показатель составляет 18 процентов. В больницах штата заполнены 42 процента мест интенсивной терапии, предназначенных исключительно для лечения этого заболевания.

Губернатор Сан-Паулу Жуау Дория накануне заявил о приостановке процесса постепенного снятия карантинных ограничений, который должен был перевести в "зеленую фазу" большую часть штата. Он также дал указание временно заморозить разбор полевых госпиталей, на сооружение которых в самом начале пандемии коронавируса были брошены огромные ресурсы.

На этом фоне министерство здравоохранения страны хранит молчание. Бразильская газета Estado de São Paulo со ссылкой на "собеседников" министра Эдуардо Пазуэлло пишет, что, по оценкам генерала Пазуэлло, еще рано бить в набат. Необходимо посмотреть, как "новый цикл" заболеваемости будет вести себя в Европе. Реагировать следует, когда график смертности резко пойдет вверх.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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