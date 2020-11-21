Сделка по Brexit близка к завершению

Соглашение по торговле и безопасности между Евросоюзом и Великобританией близко к завершению, сообщает Guardian со ссылкой на послов стран-членов Евросоюза. Поскольку главный переговорщик от блока Мишель Барнье находится в самоизоляции после того, как у одного из членов делегации ЕС оказался положительный результат на коронавирус, переговоры будут проводиться почти полностью в режиме онлайн в течение следующих нескольких дней.

Высшее должностное лицо Европейской комиссии Илзе Юхансоне сообщила представителям 27 стран-членов в Брюсселе, что по большинству из 11 ключевых переговорных вопросов сторонам удалось достичь консенсуса и у них остается "меньшее количество нерешенных вопросов". Однако, по ее словам, по-прежнему остаются нерешенными три вопроса - рыболовство, стандарты и правила конкуренции.

"В этих вопросах Великобритания не сделала значительных шагов", - сказала она на встрече, добавив, что "экономического партнерства не будет" без достижения соглашения в этих областях. По информации Sky News, что Лондон настаивает на дополнительных переговорах по квотам на вылов рыбы и доступу в британские воды.

В настоящее время обе стороны также сфокусированы на соглашении о разработке механизма, гарантирующего, что ни одна из сторон не может искажать торговлю, подрывая европейские стандарты. Лондон продолжает настаивать на том, что он должен иметь возможность устанавливать свои собственные экологические, трудовые и социальные стандарты без какого-либо предварительного согласования с ЕС.

Напомним, что стороны обязались подписать соглашение по торговле и безопасности между Евросоюзом и Великобританией, которое окончательно оформит Brexit, до 31 декабря 2020 года.