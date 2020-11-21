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21.11.2020 13:20
Рубрика: Власть

Шойгу: Главное - исключить провокации в Карабахе

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу на встрече в Ереване с армянским коллегой министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал приоритеты в стабилизации обстановки на Южном Кавказе.
Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости

Один из них, по словам Шойгу, - поддержание мира в Нагорном Карабахе.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации", - сказал российский министр.

Он попросил главу военного ведомства Армении Вагаршака Арутюняна организовать строгий контроль за соблюдением этого требования.

Шойгу напомнил, что Россия принимает все меры по укреплению стабильности в регионе.

"Вы уже отметили ряд тех работ, которые там проводятся. Это обмен телами погибших, сейчас идет активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким", - обратился наш министр к коллеге.

Российские миротворцы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт и проход всех колонн с беженцами. Наши специалисты занимаются восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом.

"На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать", - заметил Шойгу.

По его словам, сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности региона - это касается и медицины, и транспорта, энергетики, продовольствия.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Поэтому сегодня в Ереван прибывает делегация, которая занимается не военными делами. А наша с вами задача обеспечить их безопасную работу, - сказал министр Арутюняну. - Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали, и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днем он будет всё крепче и крепче".

Глава оборонного ведомства Армении высоко оценил действия в Карабахе российского миротворческого контингента.

"Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развернуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию", - заявил Вагаршак Арутюнян.

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