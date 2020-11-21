Си Цзиньпин впервые рассказал о способах создания сообщества единой судьбы в АТР

Наследовать старое и открывать пути новому

На встрече в видео-формате, состоявшейся 20 ноября, Си Цзиньпин в своем выступлении сказал, что в этом году одной из важных задач АТЭС является разработка плана сотрудничества после 2020 года.

В тот же день были приняты "Путраджайские ориентиры развития АТЭС на период до 2040 года", которые предусматривают создание открытого, динамичного, устойчивого и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества к 2040 году. Новый план пришел на смену "Богорским целям" 1994 года, срок действия которых истекает в этом году.

Си Цзиньпин в своем выступлении отметил: "Мы должны рассматривать принятый долгосрочный план как новый старт для начала дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Открытость и инклюзивность

20 ноября Си Цзиньпин в режиме видеосвязи на неформальной встрече выступил с речью на тему "Совместное создание сообщества единой судьбы в АТР". Китайский лидер в первую очередь подчеркнул один из четырех принципов для создания сообщества - "открытость и инклюзивность".

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона приветствует подписание соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП)и занимает открытую позицию по присоединению к CPTPP. Китайский лидер также подчеркнул, что необходимо продвигать интеграцию региональной экономики, чтобы быстрее создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли. Необходимо прилагать неустанные усилия для достижения нашей цели, несмотря на возникающие трудности.

Реализация утвержденных планов

Председатель КНР также упомянул еще три принципа для создания сообщества единой судьбы в АТР, а именно инновационный рост, взаимосвязанность и взаимовыгодное сотрудничество, отметив важность реализации принятых документов.

В 2017 году была принята дорожная карта по интернету и цифровой экономике. На саммите 2017 года во Вьетнаме и на саммите 2018 года в Папуа-Новой Гвинее китайский лидер два раза призывал реализовать эту карту.

В октябре 2014 года на саммите АТЭС в Пекине был утвержден План по усилению взаимосвязанности. Взаимосвязанность составляет важную основу для интеграции региональной экономики, особенно на фоне пандемии. На том же саммите Си Цзиньпин первым выдвинул идею партнерских отношений в АТР, базирующихся на взаимодоверии, инклюзивности, сотрудничестве и общем выигрыше.

Единая судьба

В своей речи Си Цзиньпин рассказал о программе действий китайской стороны: проведение симпозиума по инклюзивной торговле и инвестициям и проведение симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий.

Китайский лидер также отметил, что нужно уделять особое внимание решению проблем женщин и других социально уязвимых слоев населения, оказывать поддержку в развитии средних и малых предприятий, дистанционной медицинской помощи жителям из бедных и отделенных районов.

В своем выступлении Си Цзиньпин процитировал одну малайскую пословицу (Малайзия - страна-хозяйка нынешнего саммита): "Встретившись с горой, вместе на нее взберемся, встретившись с ущельем, сообща его преодолеем".