Си Цзиньпин впервые рассказал о способах создания сообщества единой судьбы в АТР

На встрече в видео-формате, состоявшейся 20 ноября, Си Цзиньпин в своем выступлении сказал, что в этом году одной из важных задач АТЭС является разработка плана сотрудничества после 2020 года.
В тот же день были приняты "Путраджайские ориентиры развития АТЭС на период до 2040 года", которые предусматривают создание открытого, динамичного, устойчивого и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества к 2040 году. Новый план пришел на смену "Богорским целям" 1994 года, срок действия которых истекает в этом году.
Си Цзиньпин в своем выступлении отметил: "Мы должны рассматривать принятый долгосрочный план как новый старт для начала дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
20 ноября Си Цзиньпин в режиме видеосвязи на неформальной встрече выступил с речью на тему "Совместное создание сообщества единой судьбы в АТР". Китайский лидер в первую очередь подчеркнул один из четырех принципов для создания сообщества - "открытость и инклюзивность".
По словам Си Цзиньпина, китайская сторона приветствует подписание соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП)и занимает открытую позицию по присоединению к CPTPP. Китайский лидер также подчеркнул, что необходимо продвигать интеграцию региональной экономики, чтобы быстрее создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли. Необходимо прилагать неустанные усилия для достижения нашей цели, несмотря на возникающие трудности.
Председатель КНР также упомянул еще три принципа для создания сообщества единой судьбы в АТР, а именно инновационный рост, взаимосвязанность и взаимовыгодное сотрудничество, отметив важность реализации принятых документов.
В 2017 году была принята дорожная карта по интернету и цифровой экономике. На саммите 2017 года во Вьетнаме и на саммите 2018 года в Папуа-Новой Гвинее китайский лидер два раза призывал реализовать эту карту.
В октябре 2014 года на саммите АТЭС в Пекине был утвержден План по усилению взаимосвязанности. Взаимосвязанность составляет важную основу для интеграции региональной экономики, особенно на фоне пандемии. На том же саммите Си Цзиньпин первым выдвинул идею партнерских отношений в АТР, базирующихся на взаимодоверии, инклюзивности, сотрудничестве и общем выигрыше.
В своей речи Си Цзиньпин рассказал о программе действий китайской стороны: проведение симпозиума по инклюзивной торговле и инвестициям и проведение симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий.
Китайский лидер также отметил, что нужно уделять особое внимание решению проблем женщин и других социально уязвимых слоев населения, оказывать поддержку в развитии средних и малых предприятий, дистанционной медицинской помощи жителям из бедных и отделенных районов.
В своем выступлении Си Цзиньпин процитировал одну малайскую пословицу (Малайзия - страна-хозяйка нынешнего саммита): "Встретившись с горой, вместе на нее взберемся, встретившись с ущельем, сообща его преодолеем".