Синицина и Кацалапов выиграли московский этап Гран-при

Действующие чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира 2019 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на этапе Гран-при, который проходит в Москве.

По итогам двух прокатов ученики Александра Жулина набрали 217,51 балла (91,13 за ритм-танец и 126,38 за произвольный танец). На вторую ступеньку пьедестала поднялись Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро, так же, как и лидеры, набравшие в сумме больше 200 баллов - 206,91 (84,46+122,45). Третье место заняли Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин с результатом 199,25 балла (79,75+119,50).

Отметим, что этот сезон непросто складывался для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Контрольные прокаты сборной и первые турниры года пара пропустила из-за травмы спины партнера. А на Кубке России, который проходил в Москве, фигуристы не смогли завершить произвольный танец из-за сильных болей в колене у Виктории. Так что на Гран-при состоялась полноценная премьера их новой произвольной программы, поставленной под композиции Майкла Джексона.

- Это был наш первый полноценный прокат произвольного танца и выступление в этом сезоне, поэтому мы довольны, - рассказала Синицина журналистам. - Старались контролировать каждый элемент, но, к сожалению, допустили ошибку на последней поддержке, хотя боролись за нее до конца. Надеемся, будем прибавлять от старта к старту.