"Спартак" и "Динамо" назвали составы на дерби в РПЛ

Тренерские штабы московских "Спартака" и "Динамо" определились с составами команд на матч 15-го тура чемпионата России по футболу. Стартовые протоколы приводит официальный сайт Российской премьер-лиги.

Встреча пройдет в субботу на стадионе "Спартака" в Тушино и начнется в 19.00 по московскому времени.

У "красно-белых" с первых минут сыграют Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Айртон, Виктор Мозес, Алекс Крал, Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Кокорин.

Состав "Динамо" выглядит следующим образом: Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Гильермо Варела, Роман Нойштедтер, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Никола Моро, Клинтон Н'Жи, Николай Комличенко.