Новости

Путин предложил изменить траекторию глобального развития 18:14
Лавров оценил значимость трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху 18:10
Путин призвал отказаться от практики односторонних санкций 17:50
Путин назвал массовую безработицу главным риском нынешнего кризиса 17:39
Путин назвал сумму антикризисной поддержки 17:23
США освободили израильского шпиона 17:13
На Москву надвигается снежный циклон "Сара" 16:26
Дочь Шойгу - единственный кандидат на пост главы Федерации триатлона России 15:58
В Москве простились с Народным художником Сергеем Бархиным 15:55
"Фредди Крюгер" сыграет убийцу в четвертом сезоне "Очень странных дел" 15:43
Оператор "Хранителей" снимет игровой ремейк "Чипа и Дейла" 15:32
За убийство шестилетнего мальчика под Саратовом задержали рецидивиста 15:30
Нового "Хищника" снимет режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг 15:05
Третья часть "Дэдпула" с Рейнольдсом запущена в производство 14:53
Генпрокуратура возбудила дело по факту продажи бюстов Геринга и Муссолини 14:13
Нападающий "Боруссии" Холанд признан лучшим молодым игроком Европы 13:59
В СК назвали геноцидом атаки против мирного населения Донбасса 13:29
Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году 13:22
Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V" 13:03
В Москве убийца 14-летней девочки найден мертвым 12:56
В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну 12:53
В Москве главу филиала ЖКХ Минобороны приговорили к 6,5 годам колонии 12:38
Восемь человек погибли во время минометной атаки в Кабуле 12:32
Глава МЧС РФ проведет переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении 12:03
Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья 11:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
21.11.2020 17:13
Рубрика: В мире

США освободили израильского шпиона

Текст: Юрий Ершов

Джонатан Поллард, бывший аналитик секретной службы американских военно-морских сил, приговоренный к пожизненному заключению в 1985 году за шпионаж, может покинуть территорию США.

Суд Панамы назначил новый процесс над экс-президентом по делу о шпионаже

Полларда осудили за шпионскую деятельность в пользу государства Израиль. В ходе судебного разбирательства, пишет еженедельник Der Spiegel, тогда выяснилось, что он передал израильтянам содержание тысячи секретных американских документов. Тогда эта история привела к обострению отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом.

И все же в 2015 году после 30-летней отсидки Джонатана выпустили из тюремных застенков на свободу. Но со строгим условием - не покидать Соединенные Штаты в течение ближайших пяти лет. Теперь эти пять лет истекли, и американские власти, полагая, что 66-летний Поллард уже не может нанести Вашингтону какого-либо ущерба, освободили его от запрета покидать США.

Теперь Джонатан Поллард, родившийся в еврейской семье в штате Техас, оказался перед серьезным выбором. По некоторым высказываниям его родственников, он все же эмигрирует в Израиль, гражданином которого он также является с 1995 года и где многие считают его национальным героем.

В мире Ближний Восток Израиль В мире США Шпионские скандалы

Главное сегодня

Путин назвал массовую безработицу главным риском нынешнего кризиса
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
В Крыму ответили Санду по поводу статуса полуострова
Пандемия коронавируса может вызвать вспышку заразной болезни
На Москву надвигается снежный циклон "Сара"
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира