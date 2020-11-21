США освободили израильского шпиона

Джонатан Поллард, бывший аналитик секретной службы американских военно-морских сил, приговоренный к пожизненному заключению в 1985 году за шпионаж, может покинуть территорию США.

Полларда осудили за шпионскую деятельность в пользу государства Израиль. В ходе судебного разбирательства, пишет еженедельник Der Spiegel, тогда выяснилось, что он передал израильтянам содержание тысячи секретных американских документов. Тогда эта история привела к обострению отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом.

И все же в 2015 году после 30-летней отсидки Джонатана выпустили из тюремных застенков на свободу. Но со строгим условием - не покидать Соединенные Штаты в течение ближайших пяти лет. Теперь эти пять лет истекли, и американские власти, полагая, что 66-летний Поллард уже не может нанести Вашингтону какого-либо ущерба, освободили его от запрета покидать США.

Теперь Джонатан Поллард, родившийся в еврейской семье в штате Техас, оказался перед серьезным выбором. По некоторым высказываниям его родственников, он все же эмигрирует в Израиль, гражданином которого он также является с 1995 года и где многие считают его национальным героем.