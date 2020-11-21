Столичный аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов из-за снегопада

Первый в этом году снегопад нарушил авиасообщение в Китае. Столичный аэропорт Пекина сегодня, 21 ноября, отменил 118 рейсов. Об этом говорится в распространенном заявлении воздушной гавани.

"По состоянию на 11 утра по местному времени 290 рейсов были выполнены, а 118 отменены. Аэропорт работает в штатном режиме, идет расчистка взлетной полосы от снега. Этим занимаются свыше 80 спецмашин", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Как сообщила метеорологическая служба Пекина, первый снег в этом году выпал на неделю раньше прогнозируемого срока.