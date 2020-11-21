Суд Панамы назначил новый процесс над экс-президентом по делу о шпионаже

Апелляционный суд Панамы назначил новый процесс над бывшим президентом Рикардо Мартинелли по факту незаконного шпионажа за политиками, профсоюзными лидерами и журналистами во время его президентства в 2009-2014 годах, заявил главный прокурор страны Рикаурте Гонсалес.

Суд отменил оправдательный приговор Мартинелли от 2019 года, но пока не назначил дату нового судебного разбирательства, сообщает Reuters.

По словам Гонсалеса, во время предыдущего процесса произошла "неправильная оценка большей части доказательств". Экс-президента обвиняли в том, что он без разрешения суда приказал установить прослушку телефонов и перехватить телекоммуникационные сообщения около 150 своих политических противников.

Мартинелли настаивает на своей невиновности и обвинил своего преемника и бывшего союзника Хуана Карлоса Варела в заговоре против него.