Суд Панамы назначил новый процесс над экс-президентом по делу о шпионаже

Новости

В СК назвали геноцидом атаки против мирного населения Донбасса 13:29
Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году 13:22
Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V" 13:03
В Москве убийца 14-летней девочки найден мертвым 12:56
В СК призвали осудить причастных к геноциду советского народа в войну 12:53
В Москве главу филиала ЖКХ Минобороны приговорили к 6,5 годам колонии 12:38
Восемь человек погибли во время минометной атаки в Кабуле 12:32
Глава МЧС РФ проведет переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении 12:03
Додон раскритиковал позицию Санду по выводу миротворцев из Приднестровья 11:49
В Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока-2" 11:26
В Москве зарегистрировано 7168 новых случаев COVID-19 11:05
Вторая гуманитарная колонна выехала из Ростовской области в Карабах 10:50
Лавров и Шойгу прибыли в Ереван в составе межведомственной комиссии 10:45
На Урале продлили дистанционку для школьников 10:44
Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс 10:42
Названо место погребения митрополита Феофана 10:32
Заблокированных на острове Русском вывезут паромом 10:21
Мишустин выделил 42 млн рублей на безопасность жителей Усолья-Сибирского 10:16
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 09:55
Евродепутат выступил за отмену санкций против России 09:30
Оперштаб: Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Столичный аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов из-за снегопада 08:20
Из-за пожара частично обрушилась крыша льнокомбината в Ивановской области 07:53
Вильфанд объяснил температурные аномалии на азиатской территории РФ 07:37
Иммунолог рассказал об опасности неправильного приема витаминов 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
21.11.2020 12:21
Рубрика: В мире

Суд Панамы назначил новый процесс над экс-президентом по делу о шпионаже

Текст: Андрей Васильев

Апелляционный суд Панамы назначил новый процесс над бывшим президентом Рикардо Мартинелли по факту незаконного шпионажа за политиками, профсоюзными лидерами и журналистами во время его президентства в 2009-2014 годах, заявил главный прокурор страны Рикаурте Гонсалес.

Панамское судно оштрафовали за нарушение границы РФ в Черном море

Суд отменил оправдательный приговор Мартинелли от 2019 года, но пока не назначил дату нового судебного разбирательства, сообщает Reuters.

По словам Гонсалеса, во время предыдущего процесса произошла "неправильная оценка большей части доказательств". Экс-президента обвиняли в том, что он без разрешения суда приказал установить прослушку телефонов и перехватить телекоммуникационные сообщения около 150 своих политических противников.

Мартинелли настаивает на своей невиновности и обвинил своего преемника и бывшего союзника Хуана Карлоса Варела в заговоре против него.

В мире Северная и Центральная Америка Панама

Главное сегодня

Шойгу: Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
С 1 января водители смогут сами комплектовать аптечку для авто
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
В Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока-2"
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира