Трамп обвинил фармкомпании в попытках помешать его переизбранию

В США крупные фармацевтические компании пытались добиться поражения действующего президента Дональда Трампа на выборах главы государства. Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании, которую я выиграл, кстати говоря. Мы это еще выясним. Я получил почти 74 миллиона голосов, - передает ТАСС слова Трампа. - Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас".

По мнению президента, фармгиганты специально затянули с выпуском на рынок вакцин от коронавируса, чтобы обесценить его работу по борьбе с пандемией.

"Они решили задержать это из-за того, что я делаю", - заявил он.

Напомним, что выборы в США прошли 3 ноября и оба кандидата - и Дональд Трамп, и Джозеф Байден - объявили себя победителями. Подсчет голосов продолжается на отдельных участках.