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21.11.2020 21:36
Рубрика: Спорт

Трусова не смогла объяснить причину четырех падений в произвольной программе

Текст: Анна Козина

Александра Трусова не попала на пьедестал Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. Это произошло из-за того, что спортсменка сорвала произвольную программу, упав четыре раза.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Трусова не удержалась на ногах после приземления с четверных сальхова, лутца и тулупа, а также с тройного лутца. Исполнить удалось каскады "двойной аксель - тройной тулуп", "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов" с ошибкой, "тройной флип - тройной тулуп".

Одиночница, которая несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверных прыжков, не смогла объяснить, в чем причина неудачи.

- Пока я не могу объяснить, что произошло, - сказала Трусова журналистам. - Мы должны проанализировать прокат с тренерами. Считаю, что между этапом Кубка России в Казани (Трусова его выиграла - "РГ") и Гран-при в Москве было мало времени. Возможно, я не успела восстановиться и набрать нужную форму.

Несмотря на провальное выступление, Александра держалась и не расплакалась. "После плохих прокатов сложнее сохранить бодрость духа, но почему я должна расстраивать всех остальных своим грустным видом?" - подчеркнула Трусова.

Спорт Фигурное катание

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