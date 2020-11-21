Новости

Вторая гуманитарная колонна выехала из Ростовской области в Карабах 10:50
Лавров прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии 10:45
На Урале продлили дистанционку для школьников 10:44
Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по смс 10:42
Названо место погребения митрополита Феофана 10:32
Заблокированных на острове Русском вывезут паромом 10:21
Мишустин выделил 42 млн рублей на безопасность жителей Усолья-Сибирского 10:16
Мишустин подписал указ о создании на Русском инновационного центра 10:03
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных" 09:55
Евродепутат выступил за отмену санкций против России 09:30
Оперштаб: Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:18
Столичный аэропорт Пекина отменил более 100 рейсов из-за снегопада 08:20
Из-за пожара частично обрушилась крыша льнокомбината в Ивановской области 07:53
Вильфанд объяснил температурные аномалии на азиатской территории РФ 07:37
Иммунолог рассказал об опасности неправильного приема витаминов 06:24
Сделка по Brexit близка к завершению 06:19
В Приморье возобновили движение поездов 06:03
У вершины Эвереста обнаружены пластиковые волокна 05:56
В результате стрельбы в Висконсине ранены восемь человек 05:36
На год закрылся вход на станцию столичного метро "Новослободская" 05:17
Умер седьмой отравившийся антисептиком в Якутии 05:01
Пушков прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах 04:38
Во Владивостоке детей в домах без света и воды накормят бесплатно 03:41
Власти Онтарио введут режим изоляции на 28 дней из-за COVID-19 03:36
Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом 03:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
21.11.2020 09:55
Рубрика: Власть

В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"

Текст: Елена Манукиян

Депутаты предлагают ввести отдельное пособие для граждан, оказавшихся временно без работы из-за введенного запрета на деятельность работодателя в период пандемии. По мнению законодателей, оно должно выплачиваться в размере среднего заработка работника, но не менее минимального размера оплаты труда. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
ВНИИ труда озвучил список самых опасных профессий

С инициативой выступили представители фракции КПРФ Владимир Кашин, Николай Арефьев, Николай Коломейцев и Валентин Шурчанов. Они считают, что необходимо узаконить статус "вынужденно безработного". Согласно документу, к ним необходимо отнести граждан, которые остались без работы, несмотря на заключенный с работодателем трудовой договор в период "принятия уполномоченным на то органом государственной власти нормативного правового акта, временно запрещающего деятельность работодателя в условиях особых правовых режимов". Вынужденные безработные должны получить право на повышенное пособие по безработице, как и те граждане, с которыми трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Право на максимальные выплаты предлагается также сохранить для самозанятых и не имеющих наемных работников индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность в период пандемии из-за введенных ограничений. В пояснительной записке к документу говорится, что в большинстве регионов самозанятые граждане получили возможность регистрироваться только с января 2020 года и, следовательно, не могут рассчитывать на меры государственной поддержки. Также, как и снятые с налогового учета индивидуальные предприниматели, сейчас они имеют право только на минимальное пособие по безработице в размере1500 рублей в месяц.

Власть Работа власти Экономика Работа Партии КПРФ Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
С 1 января водители смогут сами комплектовать аптечку для авто
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
Пушков прокомментировал заявление Санду о российских миротворцах
Названы условия для повторного заражения COVID-19
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно