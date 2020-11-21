В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"

Депутаты предлагают ввести отдельное пособие для граждан, оказавшихся временно без работы из-за введенного запрета на деятельность работодателя в период пандемии. По мнению законодателей, оно должно выплачиваться в размере среднего заработка работника, но не менее минимального размера оплаты труда. Законопроект об этом внесен в Госдуму.

С инициативой выступили представители фракции КПРФ Владимир Кашин, Николай Арефьев, Николай Коломейцев и Валентин Шурчанов. Они считают, что необходимо узаконить статус "вынужденно безработного". Согласно документу, к ним необходимо отнести граждан, которые остались без работы, несмотря на заключенный с работодателем трудовой договор в период "принятия уполномоченным на то органом государственной власти нормативного правового акта, временно запрещающего деятельность работодателя в условиях особых правовых режимов". Вынужденные безработные должны получить право на повышенное пособие по безработице, как и те граждане, с которыми трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Право на максимальные выплаты предлагается также сохранить для самозанятых и не имеющих наемных работников индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность в период пандемии из-за введенных ограничений. В пояснительной записке к документу говорится, что в большинстве регионов самозанятые граждане получили возможность регистрироваться только с января 2020 года и, следовательно, не могут рассчитывать на меры государственной поддержки. Также, как и снятые с налогового учета индивидуальные предприниматели, сейчас они имеют право только на минимальное пособие по безработице в размере1500 рублей в месяц.