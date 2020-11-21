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В Москве простились с Народным художником Сергеем Бархиным

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    21.11.2020, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Москве в Театре Маяковского прошло прощание с известным сценографом, Народным художником России Сергеем Бархиным, скончавшимся 19 ноября на 83-м году жизни. Позднее его прах захоронят на Введенском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Бархин родился в 1938 году в семье архитекторов. В 1956-м закончил Московский архитектурный институт. Оформил более двухсот постановок, в числе которых оперы, балеты и драматические спектакли, как во многих городах бывшего СССР, так и за рубежом - в Германии, Финляндии, Швеции, Японии.

С 1995 года по 2000-й год был главным художником Большого театра. Основал и многие годы руководил кафедрой сценографии ГИТИСа. Является лауреатом государственных премий Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Удостоен премиями "Хрустальная Турандот", "Золотая маска" - четырежды, "Триумф".

Первая экранная работа - социальная драма студии "Узбекфильм" "Встречи и расставания" 1973 года, где главную мужскую роль сыграл Талгат Нигматуллин, звезда "Пиратов ХХ века".

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