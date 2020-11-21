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21.11.2020 05:36
Рубрика: В мире

В результате стрельбы в Висконсине ранены восемь человек

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS / Jim Vondruska Фото: REUTERS / Jim Vondruska
Фото: REUTERS / Jim Vondruska

Вооруженный преступник открыл огонь в торговом центре Mayfair в американском городе Ваватоса, штат Висконсин, в пятницу днем, ранив семерых взрослых и одного подростка. Стрельба произошла около 14:50 у северо-западного входа в торговый центр. Мэр Ваватосы Деннис Макбрайд сказал CNN, что "преступник в настоящее время находится на свободе". По словам Макбрайда, ни у одного из пострадавших нет ранений и травм, угрожающих жизни.

Фото: iStock
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Свидетели описали стрелявшего как белого мужчину в возрасте от 20 до 30 лет, сказал начальник полиции Ваватосы Барри Вебер на пресс-конференции. Следователи работают над установлением личности стрелка и ничего не сказали о том, что могло спровоцировать стрельбу, сообщает местный портал jsonline.com.

"Когда на место трагедии прибыл персонал службы экстренной помощи и полиция, стрелка уже не было на месте происшествия", - сказал Вебер. На вопрос, находился ли стрелок все еще в торговом центре, начальник полиции ответил: "Мы этого не знаем".

Свидетели в торговом центре сообщили, что слышали несколько выстрелов около 15 часов, что заставляло людей бежать к выходам или в другие места, где они могли укрыться от стрельбы. Спустя час на месте трагедии находилось более 40 полицейских машин и 100 офицеров и агентов местных и федеральных правоохранительных органов. Полиция продолжала поиски стрелка.

Трагедия в торговом центре стала четвертой массовой стрельбой в Висконсине в этом году. В феврале пять рабочих пивоварни MolsonCoors в Милуоки были смертельно ранены 51-летним коллегой, который затем застрелился. Два месяца спустя пять человек были застрелены в доме в Милуоки. Этот инцидент полиция назвала "актом насилия в семье". В сентябре в результате массовой стрельбы в том же городе ранения получили семь человек.

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