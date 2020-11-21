В СК назвали геноцидом атаки против мирного населения Донбасса

По словам Александра Федорова, в итоге применения систем залпового огня, ракет и другого вооружения неизбирательного действия убиты и ранены тысячи мирных граждан, повреждено или уничтожено множество жилых домов, больниц, детских садов и школ в десятках городов и сел. Кроме того, многие жители, спасаясь, были вынуждены покинуть свои города и, став беженцами, искать убежище в России.
"Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана", - заявил Александр Федоров, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга" к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.
Федоров отметил, что Следственный комитет РФ расследует преступления, совершенные против мирных жителей Донбасса. Так же СК РФ размещает информацию об именах причастных к обстрелам командиров подразделений Вооруженных сил Украины, и возбуждает в отношении них уголовные дела.