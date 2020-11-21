В СК назвали геноцидом атаки против мирного населения Донбасса

На международном форуме "Уроки Нюрнберга", проходящем в Москве, заместитель председателя СК России Александр Федоров назвал геноцидом убийство мирного населения в Донецкой и Луганской народных республиках на юго-востоке Украины. Он заявил о том, что Следственный комитет России расследует преступления, совершенные против мирных жителей в этом регионе Украины

По словам Александра Федорова, в итоге применения систем залпового огня, ракет и другого вооружения неизбирательного действия убиты и ранены тысячи мирных граждан, повреждено или уничтожено множество жилых домов, больниц, детских садов и школ в десятках городов и сел. Кроме того, многие жители, спасаясь, были вынуждены покинуть свои города и, став беженцами, искать убежище в России.

"Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана", - заявил Александр Федоров, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга" к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

Федоров отметил, что Следственный комитет РФ расследует преступления, совершенные против мирных жителей Донбасса. Так же СК РФ размещает информацию об именах причастных к обстрелам командиров подразделений Вооруженных сил Украины, и возбуждает в отношении них уголовные дела.