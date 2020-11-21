В США казнили преступника через 26 лет после вынесения приговора

В американском штате Индиана казнен приговоренный к смерти в 1994 году Орландо Холл. Тем самым Дональд Трамп, пишет Der Spiegel, нарушил многолетнюю традицию: покидающие Белый дом президенты более 130 лет не позволяли приводить в исполнение вынесенный федеральными судьями сомнительный приговор заключенным-смертникам, оставляя принятие решения своему преемнику.

Орландо Холла в 1995 году признали виновным в соучастии в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней девочки и осудили на смертную казнь.

Смертельные приговоры, вынесенные на федеральном уровне, не исполнялись в течение 17 лет. А в середине июля нынешнего года по решению Верховного суда США казни возобновились. С той поры были казнены восемь преступников.