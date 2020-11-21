Внимание, девятый класс! Что изменится в ОГЭ-2021

ФИПИ утвердил демоверсии и другие документы, которые касаются ОГЭ в девятом классе. В отличие от ЕГЭ, изменений на экзаменах для девятиклассников гораздо больше. Вот главные:

История

Число заданий значительно увеличено: с 21 до 24. Добавлены три задания с кратким ответом. Они касаются проверки знаний по всеобщей истории. Например, вас могут спросить, участником какого события был Мартин Лютер (не Кинг, а тот, который богослов), когда была осада Орлеана (вспоминаем Жанну д* Арк)? Так что берем в руки учебник, к примеру, Виктории Ивановны Уколовой по Средним векам (большинство девятиклассников занимались именно по нему) и повторяем все темы.

Обществознание

Сократилось число заданий с кратким ответом, но добавилось задание с развернутым ответом на анализ визуальной информации.

Например, вам покажут фото, где семья делает покупки в продовольственном отделе супермаркета, и попросят указать, о каком виде экономической деятельности идет речь?

Литература

Изменений много. Из-за этого появилась даже новая нумерация заданий. В работе появилось новое задание базового уровня, оно требует анализа самостоятельно выбранного фрагмента произведения. Например, вам предлагали для анализа фрагмент встречи Гринева и Пугачева из "Капитанской дочки" или любого другого, где требуется сравнить героев. Вы выполнили. А следом вас попросят припомнить и проанализировать любой другой фрагмент романа, где проявляются те или иные черты героев.

Есть изменения в принципе выбора, на выбор предлагаются не варианты блоков задания, а конкретные задания. По большому счету, для того, кто хорошо знает тексты, сложностей нет. Именно по такому принципу грамотные учителя дают на выбор школьникам темы сочинений по произведениям: вроде звучат по-разному, а по большому счету, об одном и том же.

Английский язык

Изменений тоже хватает. Меняются задания по аудированию и задания на проверку письменной речи. В разделе на аудирование будет 11 заданий с кратким ответом. В задании на проверку письменной речи (это задание 35), надо написать личное (электронное) письмо другу по переписке.