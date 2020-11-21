Восемь человек погибли во время минометной атаки в Кабуле

В субботу утром по разным частям Кабула было выпущено 23 минометных снаряда, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек и 31 человек был ранен, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей правительства страны.

Обстрел из минометов произошел в то время, когда представители афганского правительства и движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ) продолжают вести переговоры в Катаре.

Как сообщил официальный представитель МВД Тарик Ариан, снаряды были выпущены из двух автомобилей. Никто не взял на себя непосредственную ответственность за раннее нападение, которое также было направлено на фешенебельный район Вазир Акбар Хан в Кабуле, где находятся дипломатические представительства.

За несколько часов до минометной атаки в восточном районе Кабула произошел взрыв бомбы, прикрепленной к автомобилю, в результате чего погиб один сотрудник службы безопасности и еще трое были ранены.