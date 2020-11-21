Врач назвал признаки желчнокаменной болезни на ранней стадии

Желчнокаменная болезнь или калькулезный холецистит - одно из самых частых заболеваний встречающихся в практике хирургов-гастроэнтерологов. Ежегодно во всем мире делают свыше полмиллиона оперативных вмешательств по удалению желчного пузыря.

При этом при ЖКБ могут возникать такие осложнения, как острый холецистит, водянка и эмпиема желчного пузыря, перфорация и пролежень стенки желчного пузыря, "сморщенный" желчный пузырь, свищи, механическая желтуха, острый и хронический панкреатит, абсцесс, перитонит и рак.

- Развитие того или иного осложнения зависит от тяжести патологии, длительности процесса и особенностей течения. При обнаружении камней в желчном пузыре или при возникновении болей в правом подреберье необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-гастроэнтерологу для своевременного обследования и определения тактики лечения, - заявил kp.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатулин.

Врач рекомендует вызывать скорую помощь, если желчной колике наблюдается многократная рвота, повышенная температура тела, бледность или желтушность кожи, вздутие и твердость живота. Самолечением заниматься нельзя.