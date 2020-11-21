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21.11.2020 20:50
Рубрика: Власть

За сутки от коронавируса вылечили 224 военнослужащих Вооруженных сил

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 16 388 человек. Эти данные в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 224 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 64 770 представителей Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 175 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 505 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сто семнадцать изолированы по месту службы. Двадцать четыре находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 529 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - шестеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у десяти пациентов. Остальные болеют без симптомов.

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В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 11 230 заболевшим, три тысячи триста сорок из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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