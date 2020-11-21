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21.11.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 822 случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7168
  • 2 Санкт-Петербург 2476
  • 3 Московская область 916
  • 4 Нижегородская область 451
  • 5 Свердловская область 378
  • 6 Республика Карелия 359
  • 7 Красноярский край 334
  • 8 Архангельская область 332
  • 9 Воронежская область 315
  • 10 Ростовская область 312
  • 11 Хабаровский край 307
  • 12 Пермский край 289
  • 13 Республика Коми 275
  • 14 Республика Бурятия 275
  • 15 Забайкальский край 271
  • 16 Иркутская область 269
  • 17 Мурманская область 268
  • 18 Саратовская область 241
  • 19 Волгоградская область 238
  • 20 Омская область 236
  • 21 Алтайский край 231
  • 22 Ульяновская область 230
  • 23 Приморский край 228
  • 24 Самарская область 225
  • 25 Республика Крым 225
  • 26 Ставропольский край 223
  • 27 Кировская область 223
  • 28 Республика Саха (Якутия) 218
  • 29 Челябинская область 213
  • 30 Ханты-Мансийский АО 207
  • 31 Ленинградская область 202
  • 32 Ямало-Ненецкий АО 199
  • 33 Томская область 199
  • 34 Тверская область 192
  • 35 Оренбургская область 190
  • 36 Ярославская область 184
  • 37 Новосибирская область 183
  • 38 Калининградская область 181
  • 39 Вологодская область 176
  • 40 Республика Хакасия 176
  • 41 Кемеровская область 175
  • 42 Краснодарский край 174
  • 43 Тюменская область 173
  • 44 Новгородская область 170
  • 45 Псковская область 169
  • 46 Пензенская область 167
  • 47 Белгородская область 163
  • 48 Удмуртская Республика 157
  • 49 Амурская область 157
  • 50 Курская область 155
  • 51 Ивановская область 153
  • 52 Тульская область 147
  • 53 Калужская область 142
  • 54 Астраханская область 142
  • 55 Брянская область 141
  • 56 Орловская область 140
  • 57 Костромская область 139
  • 58 Смоленская область 136
  • 59 Владимирская область 128
  • 60 Республика Башкортостан 128
  • 61 Сахалинская область 125
  • 62 Республика Алтай 120
  • 63 Тамбовская область 117
  • 64 Рязанская область 116
  • 65 Липецкая область 112
  • 66 Республика Тыва 105
  • 67 Чувашская Республика 104
  • 68 Республика Дагестан 103
  • 69 Курганская область 103
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 71 Республика Мордовия 87
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 73 Республика Адыгея 77
  • 74 Республика Ингушетия 75
  • 75 Республика Северная Осетия 71
  • 76 Чеченская Республика 71
  • 77 Республика Татарстан 69
  • 78 Республика Калмыкия 67
  • 79 Камчатский край 60
  • 80 г. Севастополь 59
  • 81 Республика Марий Эл 49
  • 82 Магаданская область 42
  • 83 Еврейская АО 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 9
  • 85 Чукотский АО 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 064 748 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ростовская область 0,8%
За последние сутки подтверждено 467 летальных случаев:
  • Брянская область 3
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 14
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 5
  • Курская область 6
  • Липецкая область 1
  • Московская область 15
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Тульская область 1
  • Москва 74
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 6
  • Вологодская область 4
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 8
  • Санкт-Петербург 70
  • Республика Калмыкия 4
  • Республика Крым 5
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 20
  • Республика Дагестан 8
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 5
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 7
  • Пермский край 11
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 14
  • Оренбургская область 3
  • Самарская область 6
  • Саратовская область 3
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 10
  • Тюменская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 7
  • Челябинская область 7
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 15
  • Иркутская область 18
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 9
  • Республика Бурятия 12
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 35 778 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 021 человек:
  • Белгородская область 257
  • Брянская область 441
  • Владимирская область 178
  • Воронежская область 223
  • Ивановская область 232
  • Калужская область 185
  • Костромская область 143
  • Курская область 282
  • Липецкая область 119
  • Московская область 561
  • Орловская область 274
  • Рязанская область 185
  • Смоленская область 211
  • Тамбовская область 274
  • Тверская область 194
  • Тульская область 211
  • Ярославская область 321
  • Москва 6080
  • Республика Карелия 489
  • Республика Коми 432
  • Архангельская область 419
  • Ненецкий автономный округ 38
  • Вологодская область 283
  • Калининградская область 192
  • Ленинградская область 229
  • Мурманская область 406
  • Новгородская область 167
  • Псковская область 150
  • Санкт-Петербург 1275
  • Республика Адыгея 59
  • Республика Калмыкия 99
  • Республика Крым 385
  • Краснодарский край 230
  • Астраханская область 91
  • Волгоградская область 310
  • Ростовская область 288
  • Севастополь 91
  • Республика Дагестан 104
  • Республика Ингушетия 34
  • Кабардино-Балкарская Республика 132
  • Карачаево-Черкесская Республика 149
  • Республика Северная Осетия - Алания 112
  • Чеченская Республика 28
  • Ставропольский край 685
  • Республика Башкортостан 88
  • Республика Марий Эл 80
  • Республика Мордовия 75
  • Республика Татарстан 48
  • Удмуртская Республика 114
  • Республика Чувашия 174
  • Пермский край 228
  • Кировская область 127
  • Нижегородская область 859
  • Оренбургская область 141
  • Пензенская область 423
  • Самарская область 263
  • Саратовская область 598
  • Ульяновская область 286
  • Курганская область 64
  • Свердловская область 382
  • Тюменская область 226
  • Ханты-Мансийский автономный округ 257
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 96
  • Челябинская область 191
  • Республика Алтай 139
  • Республика Тыва 91
  • Республика Хакасия 100
  • Алтайский край 281
  • Красноярский край 333
  • Иркутская область 473
  • Кемеровская область 198
  • Новосибирская область 156
  • Омская область 264
  • Томская область 231
  • Республика Бурятия 384
  • Республика Саха (Якутия) 231
  • Забайкальский край 331
  • Камчатский край 79
  • Приморский край 134
  • Амурская область 126
  • Магаданская область 76
  • Хабаровский край 287
  • Сахалинская область 94
  • Еврейская автономная область 33
  • Чукотский автономный округ 12

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 577 435.

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