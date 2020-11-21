За сутки в России подтверждено 24 822 случая COVID-19

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7168

2 Санкт-Петербург 2476

3 Московская область 916

4 Нижегородская область 451

5 Свердловская область 378

6 Республика Карелия 359

7 Красноярский край 334

8 Архангельская область 332

9 Воронежская область 315

10 Ростовская область 312

11 Хабаровский край 307

12 Пермский край 289

13 Республика Коми 275

14 Республика Бурятия 275

15 Забайкальский край 271

16 Иркутская область 269

17 Мурманская область 268

18 Саратовская область 241

19 Волгоградская область 238

20 Омская область 236

21 Алтайский край 231

22 Ульяновская область 230

23 Приморский край 228

24 Самарская область 225

25 Республика Крым 225

26 Ставропольский край 223

27 Кировская область 223

28 Республика Саха (Якутия) 218

29 Челябинская область 213

30 Ханты-Мансийский АО 207

31 Ленинградская область 202

32 Ямало-Ненецкий АО 199

33 Томская область 199

34 Тверская область 192

35 Оренбургская область 190

36 Ярославская область 184

37 Новосибирская область 183

38 Калининградская область 181

39 Вологодская область 176

40 Республика Хакасия 176

41 Кемеровская область 175

42 Краснодарский край 174

43 Тюменская область 173

44 Новгородская область 170

45 Псковская область 169

46 Пензенская область 167

47 Белгородская область 163

48 Удмуртская Республика 157

49 Амурская область 157

50 Курская область 155

51 Ивановская область 153

52 Тульская область 147

53 Калужская область 142

54 Астраханская область 142

55 Брянская область 141

56 Орловская область 140

57 Костромская область 139

58 Смоленская область 136

59 Владимирская область 128

60 Республика Башкортостан 128

61 Сахалинская область 125

62 Республика Алтай 120

63 Тамбовская область 117

64 Рязанская область 116

65 Липецкая область 112

66 Республика Тыва 105

67 Чувашская Республика 104

68 Республика Дагестан 103

69 Курганская область 103

70 Кабардино-Балкарская Республика 90

71 Республика Мордовия 87

72 Карачаево-Черкесская Республика 86

73 Республика Адыгея 77

74 Республика Ингушетия 75

75 Республика Северная Осетия 71

76 Чеченская Республика 71

77 Республика Татарстан 69

78 Республика Калмыкия 67

79 Камчатский край 60

80 г. Севастополь 59

81 Республика Марий Эл 49

82 Магаданская область 42

83 Еврейская АО 29

84 Ненецкий автономный округ 9

85 Чукотский АО 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 064 748 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ростовская область 0,8% За последние сутки подтверждено 467 летальных случаев: Брянская область 3

Владимирская область 3

Воронежская область 14

Ивановская область 3

Калужская область 5

Курская область 6

Липецкая область 1

Московская область 15

Орловская область 3

Рязанская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Тульская область 1

Москва 74

Республика Карелия 3

Республика Коми 6

Вологодская область 4

Калининградская область 1

Мурманская область 8

Санкт-Петербург 70

Республика Калмыкия 4

Республика Крым 5

Краснодарский край 6

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Ростовская область 20

Республика Дагестан 8

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 3

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 5

Республика Марий Эл 1

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 7

Пермский край 11

Кировская область 1

Нижегородская область 14

Оренбургская область 3

Самарская область 6

Саратовская область 3

Курганская область 1

Свердловская область 10

Тюменская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 7

Челябинская область 7

Республика Хакасия 1

Алтайский край 9

Красноярский край 15

Иркутская область 18

Кемеровская область 6

Новосибирская область 5

Омская область 9

Республика Бурятия 12

Республика Саха (Якутия) 6

Забайкальский край 5

Приморский край 4

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 35 778 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 021 человек: Белгородская область 257

Брянская область 441

Владимирская область 178

Воронежская область 223

Ивановская область 232

Калужская область 185

Костромская область 143

Курская область 282

Липецкая область 119

Московская область 561

Орловская область 274

Рязанская область 185

Смоленская область 211

Тамбовская область 274

Тверская область 194

Тульская область 211

Ярославская область 321

Москва 6080

Республика Карелия 489

Республика Коми 432

Архангельская область 419

Ненецкий автономный округ 38

Вологодская область 283

Калининградская область 192

Ленинградская область 229

Мурманская область 406

Новгородская область 167

Псковская область 150

Санкт-Петербург 1275

Республика Адыгея 59

Республика Калмыкия 99

Республика Крым 385

Краснодарский край 230

Астраханская область 91

Волгоградская область 310

Ростовская область 288

Севастополь 91

Республика Дагестан 104

Республика Ингушетия 34

Кабардино-Балкарская Республика 132

Карачаево-Черкесская Республика 149

Республика Северная Осетия - Алания 112

Чеченская Республика 28

Ставропольский край 685

Республика Башкортостан 88

Республика Марий Эл 80

Республика Мордовия 75

Республика Татарстан 48

Удмуртская Республика 114

Республика Чувашия 174

Пермский край 228

Кировская область 127

Нижегородская область 859

Оренбургская область 141

Пензенская область 423

Самарская область 263

Саратовская область 598

Ульяновская область 286

Курганская область 64

Свердловская область 382

Тюменская область 226

Ханты-Мансийский автономный округ 257

Ямало-Ненецкий автономный округ 96

Челябинская область 191

Республика Алтай 139

Республика Тыва 91

Республика Хакасия 100

Алтайский край 281

Красноярский край 333

Иркутская область 473

Кемеровская область 198

Новосибирская область 156

Омская область 264

Томская область 231

Республика Бурятия 384

Республика Саха (Якутия) 231

Забайкальский край 331

Камчатский край 79

Приморский край 134

Амурская область 126

Магаданская область 76

Хабаровский край 287

Сахалинская область 94

Еврейская автономная область 33

Чукотский автономный округ 12 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 577 435.