За сутки в России подтверждено 24 822 случая COVID-19

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7168
- 2 Санкт-Петербург 2476
- 3 Московская область 916
- 4 Нижегородская область 451
- 5 Свердловская область 378
- 6 Республика Карелия 359
- 7 Красноярский край 334
- 8 Архангельская область 332
- 9 Воронежская область 315
- 10 Ростовская область 312
- 11 Хабаровский край 307
- 12 Пермский край 289
- 13 Республика Коми 275
- 14 Республика Бурятия 275
- 15 Забайкальский край 271
- 16 Иркутская область 269
- 17 Мурманская область 268
- 18 Саратовская область 241
- 19 Волгоградская область 238
- 20 Омская область 236
- 21 Алтайский край 231
- 22 Ульяновская область 230
- 23 Приморский край 228
- 24 Самарская область 225
- 25 Республика Крым 225
- 26 Ставропольский край 223
- 27 Кировская область 223
- 28 Республика Саха (Якутия) 218
- 29 Челябинская область 213
- 30 Ханты-Мансийский АО 207
- 31 Ленинградская область 202
- 32 Ямало-Ненецкий АО 199
- 33 Томская область 199
- 34 Тверская область 192
- 35 Оренбургская область 190
- 36 Ярославская область 184
- 37 Новосибирская область 183
- 38 Калининградская область 181
- 39 Вологодская область 176
- 40 Республика Хакасия 176
- 41 Кемеровская область 175
- 42 Краснодарский край 174
- 43 Тюменская область 173
- 44 Новгородская область 170
- 45 Псковская область 169
- 46 Пензенская область 167
- 47 Белгородская область 163
- 48 Удмуртская Республика 157
- 49 Амурская область 157
- 50 Курская область 155
- 51 Ивановская область 153
- 52 Тульская область 147
- 53 Калужская область 142
- 54 Астраханская область 142
- 55 Брянская область 141
- 56 Орловская область 140
- 57 Костромская область 139
- 58 Смоленская область 136
- 59 Владимирская область 128
- 60 Республика Башкортостан 128
- 61 Сахалинская область 125
- 62 Республика Алтай 120
- 63 Тамбовская область 117
- 64 Рязанская область 116
- 65 Липецкая область 112
- 66 Республика Тыва 105
- 67 Чувашская Республика 104
- 68 Республика Дагестан 103
- 69 Курганская область 103
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 71 Республика Мордовия 87
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 73 Республика Адыгея 77
- 74 Республика Ингушетия 75
- 75 Республика Северная Осетия 71
- 76 Чеченская Республика 71
- 77 Республика Татарстан 69
- 78 Республика Калмыкия 67
- 79 Камчатский край 60
- 80 г. Севастополь 59
- 81 Республика Марий Эл 49
- 82 Магаданская область 42
- 83 Еврейская АО 29
- 84 Ненецкий автономный округ 9
- 85 Чукотский АО 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 064 748 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ростовская область 0,8%
За последние сутки подтверждено 467 летальных случаев:
- Брянская область 3
- Владимирская область 3
- Воронежская область 14
- Ивановская область 3
- Калужская область 5
- Курская область 6
- Липецкая область 1
- Московская область 15
- Орловская область 3
- Рязанская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 1
- Москва 74
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 6
- Вологодская область 4
- Калининградская область 1
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 70
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 5
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 20
- Республика Дагестан 8
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 5
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 7
- Пермский край 11
- Кировская область 1
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 3
- Самарская область 6
- Саратовская область 3
- Курганская область 1
- Свердловская область 10
- Тюменская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 7
- Челябинская область 7
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 9
- Красноярский край 15
- Иркутская область 18
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 5
- Омская область 9
- Республика Бурятия 12
- Республика Саха (Якутия) 6
- Забайкальский край 5
- Приморский край 4
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 35 778 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 021 человек:
- Белгородская область 257
- Брянская область 441
- Владимирская область 178
- Воронежская область 223
- Ивановская область 232
- Калужская область 185
- Костромская область 143
- Курская область 282
- Липецкая область 119
- Московская область 561
- Орловская область 274
- Рязанская область 185
- Смоленская область 211
- Тамбовская область 274
- Тверская область 194
- Тульская область 211
- Ярославская область 321
- Москва 6080
- Республика Карелия 489
- Республика Коми 432
- Архангельская область 419
- Ненецкий автономный округ 38
- Вологодская область 283
- Калининградская область 192
- Ленинградская область 229
- Мурманская область 406
- Новгородская область 167
- Псковская область 150
- Санкт-Петербург 1275
- Республика Адыгея 59
- Республика Калмыкия 99
- Республика Крым 385
- Краснодарский край 230
- Астраханская область 91
- Волгоградская область 310
- Ростовская область 288
- Севастополь 91
- Республика Дагестан 104
- Республика Ингушетия 34
- Кабардино-Балкарская Республика 132
- Карачаево-Черкесская Республика 149
- Республика Северная Осетия - Алания 112
- Чеченская Республика 28
- Ставропольский край 685
- Республика Башкортостан 88
- Республика Марий Эл 80
- Республика Мордовия 75
- Республика Татарстан 48
- Удмуртская Республика 114
- Республика Чувашия 174
- Пермский край 228
- Кировская область 127
- Нижегородская область 859
- Оренбургская область 141
- Пензенская область 423
- Самарская область 263
- Саратовская область 598
- Ульяновская область 286
- Курганская область 64
- Свердловская область 382
- Тюменская область 226
- Ханты-Мансийский автономный округ 257
- Ямало-Ненецкий автономный округ 96
- Челябинская область 191
- Республика Алтай 139
- Республика Тыва 91
- Республика Хакасия 100
- Алтайский край 281
- Красноярский край 333
- Иркутская область 473
- Кемеровская область 198
- Новосибирская область 156
- Омская область 264
- Томская область 231
- Республика Бурятия 384
- Республика Саха (Якутия) 231
- Забайкальский край 331
- Камчатский край 79
- Приморский край 134
- Амурская область 126
- Магаданская область 76
- Хабаровский край 287
- Сахалинская область 94
- Еврейская автономная область 33
- Чукотский автономный округ 12
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 577 435.