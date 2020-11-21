Как "закон Родченкова" распространяет юрисдикцию США и на другие страны

Сенат США принял законопроект, который позволяет привлекать к серьезнейшей ответственности нарушителей антидопинговых правил. Документ носит имя Георгия Родченкова, бывшего директора московской антидопинговой лаборатории. В январе 2016 года он, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бежал в США. И дал там волю своим, подчас нездоровым, фантазиям о применении допинга в России. В непростой момент политического противостояния с Западом утверждения Родченкова о допинговых махинациях, якобы имевших место в России, в том числе на Олимпийских играх в Сочи, были с радостью приняты на веру без предъявления информатором каких-либо доказательств. Скандал, признаем, получился громкий.

"Законопроект Родченкова" был подготовлен еще в 2019 году. Теперь для вступления в силу требуется лишь подпись президента Дональда Трампа. Суть данного закона заключается в предъявлении обвинений тем, кто прибегает к использованию запрещенных препаратов на соревнованиях, где участвуют американцы. Под данный закон также попадают спортивные мероприятия, спонсорами которых выступает сторона США - будь то государственные компании или частные лица.

Из этого можно сделать вывод, что американский нормативно-правовой акт распространится на все соревнования международного характера, в том числе и на Олимпиаду. Закон распространяет свое действие и на иностранных участников соревнований, организаторов, врачей, тренеров и иных специалистов, уличенных в правонарушении. А на спортсменов еще налагаются, как и прежде, наказания со стороны антидопинговых организаций и международных спортивных федераций.

Непримиримый противник России глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что данный законопроект поможет защитить спортсменов, которые не употребляют никаких запрещенных веществ и наказать тех, кто "порочит спорт на международном уровне". Также Тайгарт отметил, что день принятия закона стал грандиозным днем борьбы за чистый мир и спорт.

Понятно, что серьезные спортивные организации, включая МОК и даже WADA, встретили этот законопроект без всякой радости, заявив, что "закон Родченкова" подрывает глобальную антидопинговую систему, а также носит опасный характер для всех национальных олимпийских комитетов. К тому же последний годовой отчет о проведенных американцами тестированиях своих спортсменов вызвал несколько вопросов. Количество тестов было недостаточным. Особый скептицизм вызывает сотрудничество США с независимыми лабораториями, которые WADA не признает официальными.

Не нашел никакого понимания законопроект и в России. Ведь закон позволяет вмешиваться в юрисдикцию других стран, что противоречит многим актам международного права.

"Не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что "такой закон не может быть применен, поскольку он не может распространять юрисдикцию американского законодательства на российских спортсменов".

В США придумывают собственные правила, законы, решения, под которые попадают люди из разных стран, в которых действуют иные нормативно-правовые акты. Среди таких американских документов и "Закон Родченкова". Его международное неприятие явно. Но в Штатах на это внимания не обращают.