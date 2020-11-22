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22.11.2020 20:49
Рубрика: Культура

Доктор рок

AC/DC издали свой самый поучительный и мелодичный диск XXI века
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
Вряд ли на долю какой другой рок-группы выпадало столько бед и житейских драм, как на AC/DC. Тем удивительней и прекрасней, что в середине ноября, через десятки бед, "нельзя" и "не могу", культовые австралийские музыканты все-таки записали альбом Power Up. Первый за шесть лет, но столь сюжетный и драматичный, что его можно слушать и считывать как увлекательную и поучительную книгу.
Именно неунывающий Ангус Янг помог AC/DC не распасться и, пережив беды, выпустить новый диск. Фото: GettyImages Именно неунывающий Ангус Янг помог AC/DC не распасться и, пережив беды, выпустить новый диск. Фото: GettyImages
Именно неунывающий Ангус Янг помог AC/DC не распасться и, пережив беды, выпустить новый диск. Фото: GettyImages

Этот диск немного и терапевтический: пройдя через шокирующие испытания, AC/DC поняли, что им необходимо крепче держаться за то, что у них еще осталось, - за свои мясистые и мощные аккорды, яростные грувы вокалиста Брайана Джонсона и скоростные, не поддающиеся моде, да и времени, барабаны. И благодаря всему этому вновь стать счастливыми и невозмутимыми, как 21 год назад, в пору выхода их самого успешного альбома Back In Black... Power Up уже не столь тяжел, его звук чистый, смачный, а удары барабанных палочек Фила Радда не грузят громовой тревогой, да и после прослушивания невозмутимо заряжаешься энергетикой, бодростью. Думая, что если уж AC/DC выдержали все свои несчастья и предстали как птица Феникс - такими обновленными и драйвовыми, то и нам, слушателям, удастся преодолеть все собственные лишения и коронавирусы.

Фото: AP / Manfred Szlezak
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То, что группа выпустила столь мощный диск, критики сравнивают с чудом. В самом деле, после 2014 года AC/DC фактически не существовало. В группе остался только гитарист Ангус Янг. Его брату, ритм-гитаристу Малколму, поставили диагноз слабоумие, и он умер в 2017-м. Вокалист Брайн Джонсон испытывал мучительные проблемы со слухом: музыка у группы громкая, а он то пел, то кричал, то переходил на сверхскоростные фальцеты - никакие легкие и уши не выдержат... Фил Радд был обвинен в покушении на убийство и хранении противозаконных средств. Появились проблемы со здоровьем у басиста Клиффа Уильямса, в итоге хлопнувшего дверью в депрессии... Не группа, а клиника. И только Ангус был невозмутим. Не спеша искал в архивах брата репетиционные наброски песен, оставшиеся с 2008 года. Дорабатывал. А потом показал остальным. И те кинулись к нему - как доктору, как к психотерапевту. Вроде бы за помощью в записи, а на самом деле ради помощи самим себе. И сразу все как-то выздоровели, ощутили вкус к жизни...

Этот диск помог музыкантам справиться с их болезнями

Три новые песни - Demon Fire, Shot in the Dark и Realize - уже штурмуют хит-парады. Да, AC/DC почувствовав вкус и к резвому блюзу, сложным темам в лирике (Rejection, например, - размышления об отношениях мужчины и женщины и о том, стоит ли прощать обиды ради сохранения любви) и вокальным наложениям, остались в прежней эстетике, но пробуют и новые подходы к творчеству. Не многие решаются на такое уже на своем 17-м студийном альбоме.

Кстати

Этот диск не станет финальным: Ангус Янг сообщил, что нашел в архивах брата еще "много интересного материала, который тоже заслуживает записи и издания...".

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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