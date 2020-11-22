Совершенно неожиданная развязка получилась у московского этапа Гран-при по фигурному катанию. Последними за медали боролись одиночницы, и победу одержала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая обошла действующую чемпионку Европы Алену Косторную. А "королева четверных" Александра Трусова из-за четырех падений вообще не смогла подняться на пьедестал, что позволило попасть в тройку сильнейших дебютантке серии Гран-при Анастасии Гуляковой.

- Давно уже ничего не выигрывала. Прекрасно себя чувствую, - призналась Туктамышева. - Я не видела, как выступила Алена Косторная, но я не ожидала такого итога. Так что я была в шоке. Но я очень рада результату. Было несколько недочетов, но в целом я довольна.

Своими впечатлениями от прокатов фигуристок с корреспондентом "РГ" поделилась серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года, чемпионка зимней Универсиады-2015 и рекордсменка по участию в чемпионатах России (2007-2019) Алена Леонова.

Алена, вряд ли можно было заранее поставить на победу Туктамышевой?

Алена Леонова: Но я очень рада за Лизу. Впервые, на мой взгляд, ее программы были оценены по достоинству. У меня постоянно складывалось ощущение, что ее принижают, недодают баллов. А на Гран-при были очень хорошие оценки. Она была явным лидером.

Только благодаря исполнению двух тройных акселей в произвольной программе?

Алена Леонова: Безусловно, сейчас без ультра-си элементов никуда. Не думаю, что, если бы она каталась с таким же легким набором, как Алена Косторная, ее бы поставили выше. Лиза сама это понимает. Поэтому она идет на риск, вставляет два акселя в произвольную программу.

Лиза уже выкладывала видео с удачными попытками четверного тулупа и сальхова. Как скоро сможем увидеть "квад" во время соревнований?

Алена Леонова: Четверной - это очень большая затрата энергии и сил как моральных, так и физических. Требуется особый настрой на этот прыжок. Важно до конца собрать программу. Как бы ни сложился четверной, нужно еще столько всего напрыгать. И гораздо сложнее это сделать, если он не получится. Когда в начале проката допускаешь ошибку, силы теряются, дальше все катится как снежный ком. Лиза скорее всего будет доводить четверной до стабильности. И пока она полностью не будет уверена в этом прыжке, пока не будет делать 10 из 10 на тренировочных прокатах под музыку, она не вставит элемент в программу. Они очень разумно всегда поступают с Алексеем Николаевичем Мишиным. Полагаю, она пойдет на четверной на чемпионате России в конце декабря. Там нельзя рисковать.

Трусова рискует везде и всегда. В Москве это вылилось в четыре падения.

Алена Леонова: Да, программа получилась совсем скомканной. Жалко было Сашу. Но, как мы видим, она не меняет свою точку зрения: вставляет четыре четверных. С начала сезона она показала, что находится в хорошей форме, что она восстановила все прыжки. Мы видели это на открытых прокатах, на этапе Кубка России в Казани. Там тоже были падения, но баллы были космическими. Не думаю, что в Москве она была плохо готова. Может, сказалось излишнее волнение. Или просто день был не ее.

Саша первый раз не попала на пьедестал. Это не пошатнет уверенность в себе?

Алена Леонова: Трусова руки не опустит. Наоборот, будет дальше работать. Будет делать все возможное, чтобы кататься чисто именно с таким технически сложным контентом. Уверена, что она унывает. Конечно, ей обидно. Но почти у каждого спортсмена бывает такой срывной старт. Сильные люди выходят из такой ситуации победителями. Так что у Саши все получится.

А как вам противоположный подход Алены Косторной: сделать чисто, без видимых ошибок не самый сложный набор элементов?

Алена Леонова: На мой взгляд, странный подход. Даже если не брать отсутствие акселя, в прошлом сезоне она в принципе прыгала лучше, получала больше плюсов. В этот раз в произвольной программе она не делала таких шикарных выездов, да и недокруты появились. Не могу сказать, что Алена в стопроцентной форме. Пока ее катание, если честно, не впечатляет. Даже падающая Саша Трусова запомнилась больше, нежели ровный прокат Алены.

Анна Щербакова снялась с Гран-при по медицинским показаниям. По неподтвержденной информации у нее пневмония неясного происхождения. Значит, для нее сезон может быть закончен. Кто будет бороться за победу на чемпионате России?

Алена Леонова: Не забывайте про Камилу Валиеву, которая скорее всего там выступит. Надеюсь, наконец увидим Евгению Медведеву, если у нее со здоровьем будет все в порядке. Она тоже может составить конкуренцию.

Как вам турнир мужчин-одиночников?

Алена Леонова: Вся сильнейшая разминка в хорошем смысле удивила. Каждый выгрызал баллы как мог. Была борьба, было интересно смотреть за соревнованиями. Такое нечасто происходит в мужском катании.

Но никто из участников даже не заявил столько четверных, сколько Трусова. Как к этому относиться?

Алена Леонова: Парни уже в другой весовой и возрастной категории. Не стала бы сравнивать. У них свой шарм.

Победители и призеры Гран-при России

Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 223,39

2. Алена Косторная (Россия) - 220,78

3. Анастасия Гулякова (Россия) - 199,03

Пары

1. Александра Бойкова - Дмитрий Козловский (Россия) - 232,56

2. Анастасия Мишина - Александр Галлямов (Россия) - 225,80

3. Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов (Россия) - 210,07

Танцы

1. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 217,51

2. Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро (Россия) - 206,91

3. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин (Россия) - 199,25

Мужчины