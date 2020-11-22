- Давно уже ничего не выигрывала. Прекрасно себя чувствую, - призналась Туктамышева. - Я не видела, как выступила Алена Косторная, но я не ожидала такого итога. Так что я была в шоке. Но я очень рада результату. Было несколько недочетов, но в целом я довольна.
Своими впечатлениями от прокатов фигуристок с корреспондентом "РГ" поделилась серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года, чемпионка зимней Универсиады-2015 и рекордсменка по участию в чемпионатах России (2007-2019) Алена Леонова.
Алена, вряд ли можно было заранее поставить на победу Туктамышевой?
Алена Леонова: Но я очень рада за Лизу. Впервые, на мой взгляд, ее программы были оценены по достоинству. У меня постоянно складывалось ощущение, что ее принижают, недодают баллов. А на Гран-при были очень хорошие оценки. Она была явным лидером.
Только благодаря исполнению двух тройных акселей в произвольной программе?
Алена Леонова: Безусловно, сейчас без ультра-си элементов никуда. Не думаю, что, если бы она каталась с таким же легким набором, как Алена Косторная, ее бы поставили выше. Лиза сама это понимает. Поэтому она идет на риск, вставляет два акселя в произвольную программу.
Лиза уже выкладывала видео с удачными попытками четверного тулупа и сальхова. Как скоро сможем увидеть "квад" во время соревнований?
Алена Леонова: Четверной - это очень большая затрата энергии и сил как моральных, так и физических. Требуется особый настрой на этот прыжок. Важно до конца собрать программу. Как бы ни сложился четверной, нужно еще столько всего напрыгать. И гораздо сложнее это сделать, если он не получится. Когда в начале проката допускаешь ошибку, силы теряются, дальше все катится как снежный ком. Лиза скорее всего будет доводить четверной до стабильности. И пока она полностью не будет уверена в этом прыжке, пока не будет делать 10 из 10 на тренировочных прокатах под музыку, она не вставит элемент в программу. Они очень разумно всегда поступают с Алексеем Николаевичем Мишиным. Полагаю, она пойдет на четверной на чемпионате России в конце декабря. Там нельзя рисковать.
Трусова рискует везде и всегда. В Москве это вылилось в четыре падения.
Алена Леонова: Да, программа получилась совсем скомканной. Жалко было Сашу. Но, как мы видим, она не меняет свою точку зрения: вставляет четыре четверных. С начала сезона она показала, что находится в хорошей форме, что она восстановила все прыжки. Мы видели это на открытых прокатах, на этапе Кубка России в Казани. Там тоже были падения, но баллы были космическими. Не думаю, что в Москве она была плохо готова. Может, сказалось излишнее волнение. Или просто день был не ее.
Саша первый раз не попала на пьедестал. Это не пошатнет уверенность в себе?
Алена Леонова: Трусова руки не опустит. Наоборот, будет дальше работать. Будет делать все возможное, чтобы кататься чисто именно с таким технически сложным контентом. Уверена, что она унывает. Конечно, ей обидно. Но почти у каждого спортсмена бывает такой срывной старт. Сильные люди выходят из такой ситуации победителями. Так что у Саши все получится.
А как вам противоположный подход Алены Косторной: сделать чисто, без видимых ошибок не самый сложный набор элементов?
Алена Леонова: На мой взгляд, странный подход. Даже если не брать отсутствие акселя, в прошлом сезоне она в принципе прыгала лучше, получала больше плюсов. В этот раз в произвольной программе она не делала таких шикарных выездов, да и недокруты появились. Не могу сказать, что Алена в стопроцентной форме. Пока ее катание, если честно, не впечатляет. Даже падающая Саша Трусова запомнилась больше, нежели ровный прокат Алены.
Анна Щербакова снялась с Гран-при по медицинским показаниям. По неподтвержденной информации у нее пневмония неясного происхождения. Значит, для нее сезон может быть закончен. Кто будет бороться за победу на чемпионате России?
Алена Леонова: Не забывайте про Камилу Валиеву, которая скорее всего там выступит. Надеюсь, наконец увидим Евгению Медведеву, если у нее со здоровьем будет все в порядке. Она тоже может составить конкуренцию.
Как вам турнир мужчин-одиночников?
Алена Леонова: Вся сильнейшая разминка в хорошем смысле удивила. Каждый выгрызал баллы как мог. Была борьба, было интересно смотреть за соревнованиями. Такое нечасто происходит в мужском катании.
Но никто из участников даже не заявил столько четверных, сколько Трусова. Как к этому относиться?
Алена Леонова: Парни уже в другой весовой и возрастной категории. Не стала бы сравнивать. У них свой шарм.
Женщины
- 1. Елизавета Туктамышева (Россия) - 223,39
- 2. Алена Косторная (Россия) - 220,78
- 3. Анастасия Гулякова (Россия) - 199,03
Пары
- 1. Александра Бойкова - Дмитрий Козловский (Россия) - 232,56
- 2. Анастасия Мишина - Александр Галлямов (Россия) - 225,80
- 3. Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов (Россия) - 210,07
Танцы
- 1. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 217,51
- 2. Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро (Россия) - 206,91
- 3. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин (Россия) - 199,25
Мужчины
- 1. Михаил Коляда (Россия) - 281,89
- 2. Морис Квителашвили (Грузия) - 275,80
- 3. Петр Гуменник (Россия) - 268,47